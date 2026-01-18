Obavijesti

IPAK NIŠTA OD TRANSFERA?

Dinamo odbio ponudu za mladu uzdanicu! Evo koji iznos traži...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Radomlje: Prijateljska utakmica, GNK Dinamo - NK Radomlje | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Lorenzo Lepore navodi da je Inter prvotno ponudio dva milijuna eura, dodatnih 1,5 milijuna kroz bonuse te 10 posto profita od buduće prodaje. Ali, Dinamo je odbio njihovu ponudu. Evo koliko 'modri' traže za Jakirovića

Sve više se priča o transferu mladog Leona Jakirovića (17) u redove milanskog Intera. Talijani su poslali ponudu u iznosu od tri do tri i pol milijuna eura za lijevog beka, ranije je prenio Germanijak. Taj bi iznos mogao kroz razne bonuse narasti i do između pet i šest milijuna eura. 

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Inter je spreman ponuditi 17-godišnjaku rad s prvom momčadi uz mogućnost nastupa u mlađoj selekciji što bi Jakiroviću omogućilo prve seniorske minute i prilagodbu na najvišu razinu. Navodno je sam Jakirović, ali i njegov otac Sergej koji je jedno vrijeme bio na klupi Dinama, zadovoljan tom ponudom. 

Međutim, sada je došlo do preokreta, kako prenosi  talijanski insajder Lorenzo Lepore, Dinamo je odbio prvu ponudu Intera. 

Lepore navodi da je Inter prvotno ponudio dva milijuna eura, dodatnih 1,5 milijuna kroz bonuse te 10 posto profita od buduće prodaje. Ali, Dinamo je odbio njihovu ponudu. U zagrebačkom klubu za prodaju Jakirovića traže šest milijuna s bonusima. Spremni su ga pustiti i za pet milijuna, ali bi u tom slučaju tražili veće bonuse i postotak od profita od buduće prodaje.

