Dinamo na kraju odgodio javnu tribinu o novome Maksimiru

Nakon što je prošli tjedan odabrano rješenje za novi stadion Maksimir, Dinamo je taj isti dan najavio da će uskoro održati javna tribina za navijače i članove kluba. No, s obzirom da javnost ni najmanje nije oduševljena rješenjem, premjer Plenković bi najrađe da se natječaj poništi, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević bi još razgovarao o novom stadionu, Dinamo se u utorak službeno oglasio oko projekta novog stadiona Maksimir i članske tribine koja je trebala biti posvećena upravo toj temi.

- Prošli tjedan najavljena članska tribina o projektu novog stadiona Maksimir održat će se u kasnijem terminu. S obzirom na javno najavljene daljnje razgovore investitora, Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske, o nastavku projekta i rezultatima provedenog natječaja, održavanje tribine u ovom trenutku ne bi ispunilo njezinu prvotnu svrhu. Kada razgovori investitora završe i daljnji koraci vezani uz novi stadion Maksimir budu jasniji, Klub će svoje članove pravodobno obavijestiti o novom terminu održavanja članske tribine - ističu iz Dinama.