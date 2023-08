Ni orali ni kopali: Dinamo je od transfera trojice 'vatrenih' ovog ljeta zaradio pravo bogatstvo!

Dinamo ima jednu od najboljih akademija na svijetu. Svako malo iskoči novi mladić kojeg žele najbolji europski klubovi. Nekad su to bili Eduardo da Silva, Luka Modrić pa Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Dani Olmo, Joško Gvardiol, a pitanje je trenutka koju novu zvijezdu će Dinamo lansirati. Modri su od njih profitirali u svakom smislu. Naosvajali su se trofeja, igrali europska natjecanja i zaradili, a i dan-danas profitiraju!

Mateo Kovačić je iz Dinama otišao prije 10 godina kao najveći talent hrvatskog nogometa pa okusio slast igranja u europskim velikanima kao što su Inter, Real Madrid, Chelsea i sada Manchester City. Marcelo Brozović je dvije godine kasnije otišao u Inter te se isprofilirao u jednog od najboljih zadnjih veznih na svijetu pa otišao u Al Nassr, a posljednji dijamant Dinamove škole bio je Joško Gvardiol koji je otišao u Leipzig prije dvije godine.

Dinamo će zaraditi bogatstvo na igračima kojih nema već godinama

Što im je zajedničko osim toga što su igrali za Dinamo? Sva trojica ovog ljeta će promijeniti sredinu, a bez obzira što ih već neko vrijeme nema na Maksimiru, 'modri' i dalje financijski profitiraju od njihove nogometne genijalnosti. U slučaju da se realiziraju njihovi transferi, Dinamo će u ljetnom prijelaznom roku zaraditi 18 milijuna eura! A gdje je još novac od potencijalnih prodaja Luke Ivanušeca i Josipa Šutala, prihodi od plasmana u europsko natjecanje...

Kovačić sad igra u Manchester Cityju koji ga je kupio od Chelseaja 30 milijuna eura. Mateo je iz Dinama otišao s 19 godina i u međuvremenu promijenio tri kluba, ali hrvatski prvak će od ovog transfera zaraditi zahvaljujući Uefinom fondu solidarnosti na kojega otpada pet posto odštete. Svaki klub u kojem je igrač proveo od 13. do 23. godine, dobije određeni postotak od transfera. U Dinamovom slučaju će to biti dva posto, odnosno 600.000 eura.

Marcelo Brozović potpisao je za Al Nassr koji će za njegove usluge isplatio 18 milijuna eura Interu. Broz je maksimirske odaje napustio 2015. godine, ali za razliku od Kovačića, on Inter do sada nije napuštao pa će samim time Dinamu pripasti postotak od transfera koji je dogovoren prilikom transfera na Meazzu. On iznosi 10 posto, a to znači kako će 'modri' od njegovog transfera u Saudijsku Arabiju uprihoditi 1,8 milijuna eura.

Kada zbrojimo odštetu, bonuse i postotak od transfera, Joško Gvardiol će uvjerljivo biti najveći transfer u povijesti Dinama. Jedan od najboljih stopera na svijetu sve je dogovorio s Manchester Cityjem, a klubovi su se dogovorili i oko 90 milijuna eura odštete.

Konkretno, Leipzig je dosad kroz fiksnu odštetu i razne bonuse isplatio Dinamu oko 20 milijuna eura za Gvardiola, a od prodaje Cityju 'modri' će dobiti još 15 posto od razlike, odnosno čak 10,5 milijuna eura!

Potencijalni kandidat za transfer je i Dani Olmo na kojeg Dinamo također ima 20 posto od razlike, a ni on neće biti prodan barem ispod 40-ak milijuna eura. No, za pretpostaviti je da će Španjolac ostati još barem jednu sezonu u Njemačkoj.

Uz ovu velebnu berbu svježih eurića, Dinamo će fino popuniti blagajnu za budućnost i samim time neće biti primoran prodavati najbolje igrače. Ni orali, ni kopali, ni oslabili svoju momčad, a u blagajnu će se sliti 13 milijuna eura. E to je posao!