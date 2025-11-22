DINAMO - VARAŽDIN 3-1 "Modri" su svladali Varaždin, a Kovačević nije došao na konferenciju za medije nakon utakmice. Nikola Šafarić je komentirao utakmicu iz kuta gostiju
Dinamo opalio totalni 'silenzio stampa'! Kovačević opet odbio doći na konferenciju za medije
Dinamo se probudio protiv Varaždina i pobijedio bez velike muke s 3-1. Sjajni Arber Hoxha zabio je dva gola, Sergi Dominguez načeo je Varaždin i "modri" su imali pod kontrolom većinu utakmice. Ipak, Mario Kovačević se još jednom nije pojavio na press konferenciji nakon što je isto napravio u Karlovcu i uoči utakmice protiv Varaždina. Štoviše, nije se pojavio nitko iz Dinama te nitko ne zna razlog zašto izbjegava novinare.
S druge strane, Varaždin nije previše stvorio u napadu i bio je nešto opasniji na početku, ali je igra gostiju onda splasnula. Vezni red nije funkcionirao, a i napad je bio neaktivan. Iz kuta Varaždina susret je komentirao trener Nikola Šafarić.
- Dobar ulazak u utakmicu, dobro smo stajali, mirni smo bili, a onda samo sami sebe unervozili ispucavanjima, nismo mogli dalje od pet metara ispucati loptu. Oni su malo pritisnuli i primili smo gol iz prekida. Drugi gol, četiri naša igrača stoje u liniji i nisu koncentrirani i Dinamo to kažnjava. Dojma sam da smo bili hrabri, da smo igrali dobro. Oni su promašivali kao i mi. Premalo raspoloženih igrača i tako se ne može igrati protiv Dinama - započeo je Šafarić.
Kako vidite utrku za naslov između Dinama i Hajduka?
- Teško je o tome govoriti, ovisi o raspoloženju, ozljedama, Liga je zahtjevna i teško je biti na 100 posto. Ko ima veći fokus taj će ići do kraja. Teško je prognozirati borbu za naslov. pogotovo u ovom kolu.
Izgubili ste s dva gola razlike?
- Prošle godine ni jednu nismo izgubili s više od dva razlike. Malo smo bolji u napadu, ali puštamo u obrani. Vraćamo ozlijeđene obrambene igrače polako, treba im ritma. Zahtjevno je, mukotrpan je to posao, ali moramo poraditi na obrani. Kada treba usporiti ubrzamo i obratno i to moramo popraviti.
Htjeli ste prodrmati vezni red?
- Bitno je da su nosioci igre na nivou i onda se možeš nečemu nadati. Latković nije bio na nivou, Belcar nije bio na nivou i cijeli vezni red nije igrao onako kako zna i mora. Treba nam više raspoloženja u napadu te je i to danas nedostajalo. Dinamo nas nije iznenadio s Bakrarom u vrhu napada, očekivali smo to. Nije nas iznenadio, oni imaju širok roster, ali to sve mi znamo.
