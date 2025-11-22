Dinamo opalio totalni 'silenzio stampa'! Kovačević opet odbio doći na konferenciju za medije

Dinamo se probudio protiv Varaždina i pobijedio bez velike muke s 3-1. Sjajni Arber Hoxha zabio je dva gola, Sergi Dominguez načeo je Varaždin i "modri" su imali pod kontrolom većinu utakmice. Ipak, Mario Kovačević se još jednom nije pojavio na press konferenciji nakon što je isto napravio u Karlovcu i uoči utakmice protiv Varaždina. Štoviše, nije se pojavio nitko iz Dinama te nitko ne zna razlog zašto izbjegava novinare.

S druge strane, Varaždin nije previše stvorio u napadu i bio je nešto opasniji na početku, ali je igra gostiju onda splasnula. Vezni red nije funkcionirao, a i napad je bio neaktivan. Iz kuta Varaždina susret je komentirao trener Nikola Šafarić.

- Dobar ulazak u utakmicu, dobro smo stajali, mirni smo bili, a onda samo sami sebe unervozili ispucavanjima, nismo mogli dalje od pet metara ispucati loptu. Oni su malo pritisnuli i primili smo gol iz prekida. Drugi gol, četiri naša igrača stoje u liniji i nisu koncentrirani i Dinamo to kažnjava. Dojma sam da smo bili hrabri, da smo igrali dobro. Oni su promašivali kao i mi. Premalo raspoloženih igrača i tako se ne može igrati protiv Dinama - započeo je Šafarić.

Kako vidite utrku za naslov između Dinama i Hajduka?

- Teško je o tome govoriti, ovisi o raspoloženju, ozljedama, Liga je zahtjevna i teško je biti na 100 posto. Ko ima veći fokus taj će ići do kraja. Teško je prognozirati borbu za naslov. pogotovo u ovom kolu.

Izgubili ste s dva gola razlike?

- Prošle godine ni jednu nismo izgubili s više od dva razlike. Malo smo bolji u napadu, ali puštamo u obrani. Vraćamo ozlijeđene obrambene igrače polako, treba im ritma. Zahtjevno je, mukotrpan je to posao, ali moramo poraditi na obrani. Kada treba usporiti ubrzamo i obratno i to moramo popraviti.

Htjeli ste prodrmati vezni red?

- Bitno je da su nosioci igre na nivou i onda se možeš nečemu nadati. Latković nije bio na nivou, Belcar nije bio na nivou i cijeli vezni red nije igrao onako kako zna i mora. Treba nam više raspoloženja u napadu te je i to danas nedostajalo. Dinamo nas nije iznenadio s Bakrarom u vrhu napada, očekivali smo to. Nije nas iznenadio, oni imaju širok roster, ali to sve mi znamo.