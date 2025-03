Dinamo opet bez igrača u U-21. Klinci su mu najbolji u momčadi

Ivica Olić objavio je popis kandidata za prijateljski turnir U-21 reprezentacije u Dohi, a tamo se među 25 igrača neće naći niti jedan igrač Dinama. Hrvatski prvak ove je sezone pod vodstvom sva tri trenera (Jakirović, Bjelica i Cannavaro) zaboravio na razvoj mladih igrača, pa izbornik mlade vrste danas u Maksimiru nema kandidata za U-21 reprezentaciju.

Prpić udario Kačavendu | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

OK, tu bi bio Branko Pavić (18) da nije ozlijeđen do kraja sezone, no gdje su ostali? Put Dohe će dva mlada Dinamova aduta koji su na posudbama, Luka Vrbančić (19) danas brani boje Lokomotive, a Vito Čaić (19) Gorice. Zagrepčani su kroz povijest najbolje prodavali svoje mlade snage, ali sad više nikog nema u U-21 reprezentaciji.

I to je problem. Ali Dinamo i danas u kadru ima kvalitetne mlade adute koji su prerasli U-21 vrstu. Petar Sučić, Luka Stojković i Juan Cordoba imaju 21 godinu, a Martin Baturina, Lukas Kačavenda, Nikola Čavlina i Nathanaël Mbuku tek su godinu dana stariji. Neki od njih su danas i najvažnije karike Dinama.

A u Maksimiru slijedi najezda talentiranih klinaca. Ozbiljnu priliku u prvoj momčadi već dugo čekaju Noa Mikić (18) i Leon Jakirović (17), uskoro stiže i njihovo vrijeme. Da, Dinamo bi svakako trebao svojih igrača imati i u U-21 vrsti, ali dok su "modrima" i dalje najbolji igrači klinci (Baturina, Sučić, Stojković), onda drame nema. Ne baš takve kako to ispada u medijima..