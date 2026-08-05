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SKOK NA LJESTVICI

Dinamo opet 'bilda' koeficijent: Hrvatska je prestigla Ukrajinu

Piše Ivan Tomašković,
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Dinamo opet 'bilda' koeficijent: Hrvatska je prestigla Ukrajinu
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U skupljanju bodova Dinamu će pomoći Rijeka i Hajduk, koji također nastavljaju svoj europski put

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Dinamo je deklasirao Kauno Žalgiris s 5-0 u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka. Ova pobjeda nije samo približila zagrebački klub idućoj fazi europskog natjecanja, već je donijela i važan pomak za hrvatski nogomet u cjelini. Hrvatska je sada napredovala na Uefinoj j ljestvici nacionalnih koeficijenata, što utječe na budući status domaćih klubova u Europi.

Hrvatska je sada preskočila Ukrajinu i nalazi na 22. mjestu. Inače, pobjeda u kvalifikacijskim utakmicama za Uefiina natjecanja vrijedi jedan bod i dijeli s brojem klubova s kojima je država započela sezonu. Budući da je Hrvatska krenula s četiri predstavnika, Dinamova pobjeda donijela je 0.250 bodova za nacionalni koeficijent. 

'Modri' će u 4. pretkolu igrati protiv norveškog prvaka Vikinga. Hrvatska nastavlja borbu za što bolji plasman na ljestvici. Naime, 23. mjesto donosi prvaku SHNL-a početak kvalifikacija za Ligu prvaka od drugog pretkola. Pad na 24. poziciju značio bi start od prvog pretkola. U skupljanju bodova Dinamu će pomoći Rijeka i Hajduk, koji također nastavljaju svoj europski put.

Foto: Robert Matić/HNK Hajduk

To Hrvatskoj daje priliku da poveća prednost. Ispred se trenutno nalazi Rumunjska, koja također ima dva kluba u europskim natjecanjima. Svaki idući uspjeh Dinama, Rijeke i Hajduka mogao bi donijeti novi pomak na ljestvici.

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