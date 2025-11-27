LILLE - DINAMO 4-0 Nažalost, Kovačevićeve trupe u Francuskoj niti u jednom trenutku nisu djelovali kao ozbiljna momčad. Svaka čast Lilleu i njihovoj kvaliteti, ali ovo je bilo ispod svake razine...
KOMENTAR PLUS+
Dinamo opet pao bez ispaljenog metka: Nastavlja se rasprodaja europskog ugleda Zagrepčana...
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je poražen (4-0) u Lilleu, Zagrepčani su kod četvrtoplasirane momčadi francuske lige upisali još jedan europski poraz. I sad nakon pet kola u Europskoj ligi na svom kontu imaju sedam bodova, "modri" su ostali na dvije pobjede (Fenerbahče i Maccabi Tel Aviv), te remiju iz Malmöa. A nastavljena je i rasprodaja toliko teško stečenog europskog ugleda, "modri" su u posljednje dvije utakmice od Celte i Lillea primili čak sedam komada. Nedopustivo...
