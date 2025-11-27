Obavijesti

Dinamo opet pao bez ispaljenog metka: Nastavlja se rasprodaja europskog ugleda Zagrepčana...

Piše Hrvoje Tironi,
Dinamo opet pao bez ispaljenog metka: Nastavlja se rasprodaja europskog ugleda Zagrepčana...
LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026 | Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL

LILLE - DINAMO 4-0 Nažalost, Kovačevićeve trupe u Francuskoj niti u jednom trenutku nisu djelovali kao ozbiljna momčad. Svaka čast Lilleu i njihovoj kvaliteti, ali ovo je bilo ispod svake razine...

Dinamo je poražen (4-0) u Lilleu, Zagrepčani su kod četvrtoplasirane momčadi francuske lige upisali još jedan europski poraz. I sad nakon pet kola u Europskoj ligi na svom kontu imaju sedam bodova, "modri" su ostali na dvije pobjede (Fenerbahče i Maccabi Tel Aviv), te remiju iz Malmöa. A nastavljena je i rasprodaja toliko teško stečenog europskog ugleda, "modri" su u posljednje dvije utakmice od Celte i Lillea primili čak sedam komada. Nedopustivo...

Lille - Dinamo 0-4: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj
Lille - Dinamo 0-4: Novi potop 'modrih' u Europi! Pali su bez udarca u okvir u Francuskoj

LILLE - DINAMO 4-0: Bakraru je poništen gol za vodstvo 'modrih' u devetoj minuti, nakon čega je sve krenulo nizbrdo za Dinamo, koji je nakon tri komada od Celte na Maksimiru primio četiri gola u Francuskoj
