Vonn pozirala bez grudnjaka pa otkrila: 'Već sam pobijedila...'

Američka skijaška ikona Lindsey Vonn (41) ponovno je u središtu pozornosti, no ovoga puta ne samo zbog svojih sportskih uspjeha. Olimpijska pobjednica pozirala je za novo izdanje Players Magazina u glamuroznom i provokativnom izdanju, bez grudnjaka, čime je oduševila svoje obožavatelje. Fotografije su stigle nedugo nakon njezinog senzacionalnog povratka na skijaške staze.

Vonn, koja se od natjecateljskog skijanja oprostila 2019. zbog niza ozljeda, odlučila se na veliki povratak. Nakon uspješne operacije djelomične zamjene koljena, ponovno se pridružila američkoj skijaškoj reprezentaciji prošle sezone. Povratak je okrunila nevjerojatnim uspjehom u ožujku 2025., kada je osvojila drugo mjesto u superveleslalomu na Svjetskom kupu u Sun Valleyu. Time je postala najstarija skijašica u povijesti koja se popela na postolje Svjetskog kupa.

'Ovo je bio dokaz da još uvijek mogu'

U intervjuu za magazin, Vonn je otkrila kako se osjećala nakon povratka.

- Sve je napokon sjelo na svoje mjesto. Odluka o operaciji bila je prilika da vratim svoj život natrag - priznala je.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE:

Uspjeh na stazi dao joj je dodatnu vjeru.

- To je bio dokaz samoj sebi da još uvijek imam ono što je potrebno i da se vjerovanje u sebe isplatilo - rekla je Vonn, koja je u karijeri osvojila tri olimpijske medalje i čak 82 pobjede u Svjetskom kupu.

Cilj su Olimpijske igre 2026.

Skijaška legenda sada ima novi cilj, nastup na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu i Cortini. Pripreme su u punom jeku, a Vonn ne prepušta ništa slučaju.

- Svaki dan je posvećen treningu, vježbanju i osiguravanju da je moje tijelo snažno i spremno koliko god može biti za ovu zimu - objasnila je.

Istaknula je kako je najveći dar mogućnost skijanja bez bolova.

- Sama ta činjenica je takav dar. Bez obzira na moje rezultate, ja sam već pobijedila - zaključila je.

Osim sportskih ambicija, Vonn se posvetila i modi. Njezine kolekcije skijaške odjeće način su da ostane povezana sa sportom koji voli. Ovim potezima, od modnih snimanja do povratka na vrh, Lindsey Vonn još jednom dokazuje da je istinska ikona koja pomiče granice i na stazi i izvan nje.

Foto: Christopher Creveling/REUTERS

Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Foto: Angelina Katsanis/REUTERS

Foto: Peter Casey/REUTERS