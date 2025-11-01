DINAMO - RIJEKA 2-1 Sudac Pajač propustio je isključiti Josipa Mišića, Toni Fruk je dinamovcima u nastavku pokazao zašto je bio jedini hrvatski reprezentativac u derbiju. Zagrepčani su se večeras izvukli...
KOMENTAR PLUS+
Dinamo opet s dva različita lica: Neobjašnjiv raspad u nastavku, Hoxha ipak spasio Kovačevića!
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je uz puno muke svladao Rijeku 2-1. Zagrepčani su dominirali u prvom, gosti u drugom dijelu, a pobjednika velikog derbija odlučio je nevjerojatni Arber Hoxha. Albanski reprezentativac nastavlja briljirati, još jednim maestralnim pogotkom spasio je Dinamo. I Marija Kovačevića koji sad lakše diše
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+