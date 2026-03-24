Nije ovo prvi put da su "modri" pokušali vratiti kapetana Hrvatske u klub koji ga je lansirao u visine. No, kao i do sada, svaki put to se nije realiziralo
Dinamo opet zove, ali Modrićev izbor su samo dvije opcije...
Poznata stranica na društvenim mrežama The Touchline, koju prati više od milijun korisnika, objavila je ekskluzivnu informaciju da u Dinamu rade na dovođenju Luke Modrića. U kratkoj objavi istaknuli su da su kontaktirali agenciju zaduženu za vođenje brige o kapetanovoj karijeri te da bi ključnu ulogu mogao odigrati Zvonimir Boban, koji je Modrićev idol i koji bi ga mogao privući na povratak na Maksimir.
Ipak, Englezi su istaknuli da Modrić smatra da i u 40. godini života može igrati na vrhunskoj razini te da će, ako nastavi karijeru, ostati u Milanu. Da je to istina, potvrdio je i blizak izvor samom igraču, koji tvrdi da se Luka nema namjeru vratiti u Dinamo. O budućnosti je rekao da postoje dvije opcije. Prva, koja je u ovom trenutku bliže ostvarenju, jest da Modrić produlji ugovor s Milanom, gdje su ga od prvog dana sjajno prihvatili.
Rossoneri ne skrivaju da žele zadržati Modrića te mu već nude produljenje vjernosti. Druga je mogućnost da Modrić objesi kopačke o klin nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, kazao je izvor za Sportske novosti.
Nije ovo prvi put da Dinamo "vabi" kapetana na povratak. Zagrebački Dinamo pokušao ga je u travnju 2024. privući natrag na Maksimir neobičnim potezom. Naime, zakupio je cijelu stranicu u Marci i poslao simboličnu poruku uz dres s brojem 10. Iako je potez privukao pažnju, Modrić je ubrzo produljio ugovor s Real Madridom.
Godinu kasnije, s povratkom Bobana, ponovno su se pojavile priče o mogućem povratku hrvatskog kapetana. U isto vrijeme Modrić je imao unosne ponude iz SAD-a i s Bliskog istoka, ali i emotivnu opciju povratka u klub u kojem je započeo karijeru. Ipak, ta se ideja nije ostvarila. Prema Bobanovim riječima, kontakti su postojali, ali bez konkretnog odgovora s druge strane.
Na kraju je Modrić odabrao Milan, gdje i u 40. godini igra na visokoj razini i oduševljava talijansku javnost. Trenutačno se fokusira na završnicu sezone i reprezentativne obveze, a odluku o završetku karijere donijet će naknadno. Sve upućuje na to da kraj njegove velike priče ipak neće biti vezan uz Dinamo.
