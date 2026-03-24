Dinamo opet zove, ali Modrićev izbor su samo dvije opcije...

Poznata stranica na društvenim mrežama The Touchline, koju prati više od milijun korisnika, objavila je ekskluzivnu informaciju da u Dinamu rade na dovođenju Luke Modrića. U kratkoj objavi istaknuli su da su kontaktirali agenciju zaduženu za vođenje brige o kapetanovoj karijeri te da bi ključnu ulogu mogao odigrati Zvonimir Boban, koji je Modrićev idol i koji bi ga mogao privući na povratak na Maksimir.

Ipak, Englezi su istaknuli da Modrić smatra da i u 40. godini života može igrati na vrhunskoj razini te da će, ako nastavi karijeru, ostati u Milanu. Da je to istina, potvrdio je i blizak izvor samom igraču, koji tvrdi da se Luka nema namjeru vratiti u Dinamo. O budućnosti je rekao da postoje dvije opcije. Prva, koja je u ovom trenutku bliže ostvarenju, jest da Modrić produlji ugovor s Milanom, gdje su ga od prvog dana sjajno prihvatili.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Rossoneri ne skrivaju da žele zadržati Modrića te mu već nude produljenje vjernosti. Druga je mogućnost da Modrić objesi kopačke o klin nakon Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, kazao je izvor za Sportske novosti.

Nije ovo prvi put da Dinamo "vabi" kapetana na povratak. Zagrebački Dinamo pokušao ga je u travnju 2024. privući natrag na Maksimir neobičnim potezom. Naime, zakupio je cijelu stranicu u Marci i poslao simboličnu poruku uz dres s brojem 10. Iako je potez privukao pažnju, Modrić je ubrzo produljio ugovor s Real Madridom.

Godinu kasnije, s povratkom Bobana, ponovno su se pojavile priče o mogućem povratku hrvatskog kapetana. U isto vrijeme Modrić je imao unosne ponude iz SAD-a i s Bliskog istoka, ali i emotivnu opciju povratka u klub u kojem je započeo karijeru. Ipak, ta se ideja nije ostvarila. Prema Bobanovim riječima, kontakti su postojali, ali bez konkretnog odgovora s druge strane.

Na kraju je Modrić odabrao Milan, gdje i u 40. godini igra na visokoj razini i oduševljava talijansku javnost. Trenutačno se fokusira na završnicu sezone i reprezentativne obveze, a odluku o završetku karijere donijet će naknadno. Sve upućuje na to da kraj njegove velike priče ipak neće biti vezan uz Dinamo.