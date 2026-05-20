Dinamo ostaje u košarkaškoj eliti nakon uvjerljive pobjede

Košarkaši Dinamo Zagreba s uvjerljivih 101-82 pobijedili su momčad Ribola Kaštela i u uzvratnoj utakmici doigravanja za Premijer ligu odigranoj u srijedu u SD "Sokolana" u Kaštel Sućurcu, čime su se zadržali u elitnom razredu hrvatske klupske košare, dok će Kaštelani opet igrati u Prvoj ligi.

Dinamo je veliki dio posla već napravio u prvom dvoboju odigranom u Zagrebu, u kojem je bilo 97-61 za domaću momčad pa je uzvrat zapravo bio samo formalnost.

Dinamov Amerikanac Delonnie Hunt bio je najbolji igrač utakmice s 22 koša, osam skokova i osam asistencija. Imran Polutak je ubacio 21 poen za goste, a čak četvorica Dinamovih igrača su utakmicu završila s devet koševa: Filip Paponja, Ivan Novačić, Mateo Vidović i Karlo Križanac.

Kod Ribole Kaštela najbolji je bio Karlo Vidović s 19 poena, a 15 je ubacio Ivan Nazor. Po 11 koševa su postigli Mario Delaš i Ivan Svalina.

Tako će sljedeće sezone u elitnom razredu hrvatske klupske košarke igrati 11 momčadi koje su nastupale i u ovoj sezoni (Zadar, Cibona, Split, Samobor, Dubrovnik, Zabok, Dubrava, Kvarner 2010, Alkar, Cedevita Junior i Dinamo Zagreb) te Škrljevo koje se vraća u Premijer ligu kao prvak Prve lige.