Dinamo: Pitaj kaj te zanima! Navijači: Kad ćete početi igrati?

Dinamo će u četvrtak od 18 sati u Branimir centru održati "Članski dan", to jest tribinu na kojoj će članovi "modrog" kluba moći pitati vodstvo kluba što god ih zanima. Tribina se odvija pod naslovom "Kaj te zanima? Pitaj". Klub iz Maksimirske 128 objavio je na društvenim mrežama tko će biti na tribini i o čemu će se raspravljati, a sve u jeku velike neizvjesnosti o sudbini Marija Kovačevića. Također, navijači su s pitanjima krenuli već u komentarima.

"Na ovogodišnjem 'Članskom danu' na pitanja će odgovarati predsjednik Zvonimir Boban, predsjednik nadzornog odbora Frano Šušnjara, član nadzornog odbora Ivan Nauković i član uprave Hrvoje Puhalo. Pitanja će biti obrađena kroz tri tematska područja: sportski sektor, operativni sektor, aktualnosti o projektima izgradnje stadiona Maksimir i rješenje zamjenske lokacije u Kranjčevićevoj. Pravo sudjelovanja imaju svi članovi Dinama u 2025.

Pitanja, ali i posebni komentari već su počeli ispod objava:

"Jakire, oprosti im jer nisu znali što čine."

"Čemu? Pa vide po komentarima što interesira i kako razmišljaju navijači, ali nitko ništa ne poduzima. Sada će jedan skup u Branimir centru nešto promijeniti."

"Zašto je Kovacevic još trener Dinama ?"

"bolje da ne pitamo.."

"Kada će te krenuti igrati?"

"Zanima me kad će te rastjerati i trenera i sve nezadovoljne igrače koji ne žele ginuti za sveti dres ??"

"Nogomet je nepredvidiva igra, Trenutno idemo u krivom pravcu, promjena na vidiku još nema, je li Istra smijenila još jednog Dinamovog stratega?"

"Zanima me kad će jedan čovjek prestati biti komentator ,predsjednik, sportski direktor, menadžer i trener ?! I kad će trener (i hoće li uopće) koji će imati slobodu sastavljati ekipu i sustav ?!"

"Zašto Dinamo vodite svjesno u propast ostankom Kovačevića? Zašto radite protiv kluba?"

"Hoće li Zvonimir Boban snositi odgovornost za nered koji je napravio?"