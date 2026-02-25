Obavijesti

VELIKO FINALE

Dinamo pobijedio Novo Vrijeme i izborio finale Kupa sa Rijekom

Piše HINA,
Zagreb: Susret polufinala Hrvatskog malonogometnog kupa između Futsal Dinama i MNK Novo Vrijeme | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U utorak je finale Kupa izborila Rijeka koja je pred svojim navijačima s 4-2 pobijedila Olmissum iz Omiša

Igrači Futsal Dinama ostvarili su plasman u finale ovosezonskog Hrvatskog malonogometnog kupa nakon što su na domaćem terenu, u KC Dražen Petrović, pobijedili makarsko Novo Vrijeme s 5-3.

Za trofej će se boriti Futsal Dinamo i Rijeka, dva sastava koja su trenutačno na vrhu prvenstvene ljestvice, dok je Novo Vrijeme prošlosezonski prvak. Futsal Dinamo je nakon prvog poluvremena stekao dva gola prednosti. Domaći sastav je poveo već u trećoj minuti golom Zonjića, dok je nekoliko trenutaka prije odmora Čekol pogodio za 2-0.

Neizvjesnost se vratila nakon što je Jelišev u 25. minuti pogodio za Makarane i smanjio na 1-2, ali kratko je trajala nada gostiju. U 28. je Ukrajinac Korolišin pogodio vlastitu mrežu, dok je u 29. minuti Gudasić povećao prednost Futsal Dinama na 4-1 čime je dvoboj bio riješen.

Do kraja susreta prvo je Čekol povećao na 5-1, dok je potom na drugoj strani poentirao Korolišin uz autogol Čekola za konačnih 5-3 zagrebačkog sastava.

U utorak je finale izborila Rijeka koja je pred svojim navijačima s 4-2 pobijedila Olmissum iz Omiša.

Futsal kup, polufinale:

Futsal Dinamo - Novo Vrijeme 5-3

Utorak:

Rijeka - Olmissum 4-2

