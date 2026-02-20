Obavijesti

Sport

Komentari 2
PET KOMADA

Futsal Dinamo razmontirao Torcidu Biberon usred Splita!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 3 min
Futsal Dinamo razmontirao Torcidu Biberon usred Splita!
3
Split: Futsal utakmica između Torcida Biberon i Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Novak je zabio hat-trick i zacementirao Futsal Dinamo na vrhu HMNL-a sa 25 bodova, dok je Torcida šesta sa 15 bodova

Admiral

Futsal Dinamo pobijedio je Torcidu Biberon u Splitu 5-1 u dvoboju 12. kola Hrvatske malonogometne lige

Velika Gorica: Doček hrvatske futsalske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju u Ljubljani Velika Gorica: Doček hrvatske futsalske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju u Ljubljani Velika Gorica: Doček hrvatske futsalske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju u Ljubljani
35
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Na prvi gol čekalo se do 13. minute kada je zabio Novak, a četiri minute kasnije pogađa Čekol. Za 0-3 je zabio Pasariček u 25. minuti, a u 29. je kakvu-takvu nadu domaćinu golom dao Žuljević.

Split: Futsal utakmica između Torcida Biberon i Dinamo
Split: Futsal utakmica između Torcida Biberon i Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ipak, gosti su dodali gasa i zabili u 36. minuti preko Novaka, a isti igrač kompletirao je hat-trick u 39. minuti. 

Torcida je šesta momčad prvenstva s 15 bodova, dok je Futsal Dinamo vodeći sa 25 bodova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice
SAD JE OPTUŽENIK

Uskok traži godinu zatvora za Jeličića, on kazao dvije rečenice

Joško Jeličić pod optužbom! Uskok traži godinu dana zatvora zbog lažnog iskaza u aferi Dinamo 2. Priznao je laganje u istrazi o izvlačenju 25 milijuna eura
VIDEO Omonia - Rijeka 0-1: Majstorija Adjeia za ogromnu pobjedu 'fiumana' na Cipru
SLAVLJE NA CIPRU

VIDEO Omonia - Rijeka 0-1: Majstorija Adjeia za ogromnu pobjedu 'fiumana' na Cipru

OMONIA - RIJEKA 0-1 Prvu veliku priliku propustio je Ante Matej Jurić u početku susreta kada je iz okreta pucao, a njegov šut otišao je malo pored gola

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026