Futsal Dinamo razmontirao Torcidu Biberon usred Splita!

Futsal Dinamo pobijedio je Torcidu Biberon u Splitu 5-1 u dvoboju 12. kola Hrvatske malonogometne lige.

Na prvi gol čekalo se do 13. minute kada je zabio Novak, a četiri minute kasnije pogađa Čekol. Za 0-3 je zabio Pasariček u 25. minuti, a u 29. je kakvu-takvu nadu domaćinu golom dao Žuljević.

Split: Futsal utakmica između Torcida Biberon i Dinamo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ipak, gosti su dodali gasa i zabili u 36. minuti preko Novaka, a isti igrač kompletirao je hat-trick u 39. minuti.

Torcida je šesta momčad prvenstva s 15 bodova, dok je Futsal Dinamo vodeći sa 25 bodova.