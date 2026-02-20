Novak je zabio hat-trick i zacementirao Futsal Dinamo na vrhu HMNL-a sa 25 bodova, dok je Torcida šesta sa 15 bodova
PET KOMADA
Futsal Dinamo razmontirao Torcidu Biberon usred Splita!
Čitanje članka: 3 min
Futsal Dinamo pobijedio je Torcidu Biberon u Splitu 5-1 u dvoboju 12. kola Hrvatske malonogometne lige.
Na prvi gol čekalo se do 13. minute kada je zabio Novak, a četiri minute kasnije pogađa Čekol. Za 0-3 je zabio Pasariček u 25. minuti, a u 29. je kakvu-takvu nadu domaćinu golom dao Žuljević.
Ipak, gosti su dodali gasa i zabili u 36. minuti preko Novaka, a isti igrač kompletirao je hat-trick u 39. minuti.
Torcida je šesta momčad prvenstva s 15 bodova, dok je Futsal Dinamo vodeći sa 25 bodova.
