DERBI ODLUKE

Dinamo pobjedom na Poljudu može riješiti prvenstvo. Ovo je Kovačevićev sastav za Hajduk

Piše Hrvoje Tironi, Zdravko Barišić,
Dinamo pobjedom na Poljudu može riješiti prvenstvo. Ovo je Kovačevićev sastav za Hajduk
Zagreb: Dion Drena Beljo zabio gol za 1:0 protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Modri su slavili na Poljudu čak četiri puta u posljednjih pet utakmica, a od toga su bile tri ključne utakmice u borbi za trofeje

Prije godinu dana, u najluđoj završnici u povijesti HNL-a, prvaka smo doznali u posljednjem kolu, no ove godine sve bi moglo biti riješeno i prije Uskrsa. 

Dobrodošao u 'klub 20': Beljo je ušao među 14 najboljih, ovo su rekorderi kroz povijest Dinama 01:08
Dobrodošao u 'klub 20': Beljo je ušao među 14 najboljih, ovo su rekorderi kroz povijest Dinama | Video: 24sata/pixsell/instagram

Rasprodani Poljud danas će od 15 sati dočekati najveći derbi hrvatskog nogometa u 25. kolu HNL-a. Prvoplasirani protiv prvog pratitelja na ljestvici, a ovaj susret ima veliku težinu. Hajduk bi pobjedom smanjio razliku na minus četiri i uhvatio priključak u borbi za naslov, a Dinamo pobjedom može pobjeći na ogromnih plus deset i praktički osigurati titulu deset kola prije kraja. 

Unatoč diplomatskim izjavama uoči utakmice, svjestan je toga i trener gostiju Mario Kovačević, no neće njegova momčad jurcati po pobjedu pod svaku cijenu. U vreloj i naelektriziranoj atmosferi Poljuda, bod bi bio dovoljan razlog za zadovoljstvo uoči povratka u Zagreb. 

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dinamo dolazi rasterećen i u sjajnoj formi. Ispao je iz Europe i sada se u miru može posvetiti domaćim zadaćama. Jednu je apsolvirao, rutinski se plasirao u polufinale Kupa, a sada ima priliku riješiti i prvenstvo. I to na mjestu koje mu poprilično leži u posljednje vrijeme.

Modri su slavili na Poljudu čak četiri puta u posljednjih pet utakmica, a od toga su bile tri ključne utakmice u borbi za trofeje. Prije dvije godine, krajem ožujka, slavili su 1-0 i praktički izbacili 'bile' iz borbe za naslov, a nekoliko dana kasnije istim rezultatom izbacili su ih i iz polufinala Kupa. Prije godinu dana, početkom svibnja, pobijedili su u 33. kolu (3-1), kao i 20. rujna, u prvom ovosezonskom srazu (2-0).

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bez obzira na sjajne rezultate u HNL-u, nije ni Mario Kovačević bez problema. Otpao mu je za derbi Arber Hoxha, jedan od najkonstantnijih igrača ove sezone, a nema niti Matea Lisice pa što se tiče krilnih pozicija, dvojbi puno nema. Razbuđeni Gabriel Vidović kreće na lijevoj strani, a Mounsef Bakrar na desnoj. Ispred njih bit će ubojiti Beljo koji je na već 20 golova u sezoni.

Ismaela Bennacera i dalje nema i pitanje je hoće li uopće zaigrati ove sezone. Nitko u klubu ne zna kad će se vratiti, navodno se išao liječiti u Saudijsku Arabiju, a zbog ratnog stanja na Bliskom istoku mnogi letovi su otkazani. 

SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ipak, niti njegov izostanak nije pretjerano velik problem jer forma Luke Stojkovića je u uzlaznoj putanji i trenutačno igra onako kako se od njega i očekuje. Još samo da poradi na kontroli svojih emocija i ispada na terenu...

On će praviti društvo nezamjenjivom veznom dvojcu Mišiću i Zajcu, a što se tiče bekova, Kovačević se odlučio na defenzivniju varijantu. Bruno Goda trebao bi krenuti na lijevoj strani, a Niko Galešić na desnoj. Nema puno iznenađenja. To je momčad s kojom će Kovačević na Poljudu pokušati šokirati najvećeg rivala


PRVIH 11 DINAMA

  • Dinamo: Livaković - Galešić, McKenna, Dominguez, Goda - Zajc, Mišić - Bakrar, Stojković, Vidović - Beljo

