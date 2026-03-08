Dinamo pobjedom na Poljudu može riješiti prvenstvo. Ovo je Kovačevićev sastav za Hajduk

Prije godinu dana, u najluđoj završnici u povijesti HNL-a, prvaka smo doznali u posljednjem kolu, no ove godine sve bi moglo biti riješeno i prije Uskrsa.

Rasprodani Poljud danas će od 15 sati dočekati najveći derbi hrvatskog nogometa u 25. kolu HNL-a. Prvoplasirani protiv prvog pratitelja na ljestvici, a ovaj susret ima veliku težinu. Hajduk bi pobjedom smanjio razliku na minus četiri i uhvatio priključak u borbi za naslov, a Dinamo pobjedom može pobjeći na ogromnih plus deset i praktički osigurati titulu deset kola prije kraja.

Unatoč diplomatskim izjavama uoči utakmice, svjestan je toga i trener gostiju Mario Kovačević, no neće njegova momčad jurcati po pobjedu pod svaku cijenu. U vreloj i naelektriziranoj atmosferi Poljuda, bod bi bio dovoljan razlog za zadovoljstvo uoči povratka u Zagreb.

Dinamo dolazi rasterećen i u sjajnoj formi. Ispao je iz Europe i sada se u miru može posvetiti domaćim zadaćama. Jednu je apsolvirao, rutinski se plasirao u polufinale Kupa, a sada ima priliku riješiti i prvenstvo. I to na mjestu koje mu poprilično leži u posljednje vrijeme.

Modri su slavili na Poljudu čak četiri puta u posljednjih pet utakmica, a od toga su bile tri ključne utakmice u borbi za trofeje. Prije dvije godine, krajem ožujka, slavili su 1-0 i praktički izbacili 'bile' iz borbe za naslov, a nekoliko dana kasnije istim rezultatom izbacili su ih i iz polufinala Kupa. Prije godinu dana, početkom svibnja, pobijedili su u 33. kolu (3-1), kao i 20. rujna, u prvom ovosezonskom srazu (2-0).

Bez obzira na sjajne rezultate u HNL-u, nije ni Mario Kovačević bez problema. Otpao mu je za derbi Arber Hoxha, jedan od najkonstantnijih igrača ove sezone, a nema niti Matea Lisice pa što se tiče krilnih pozicija, dvojbi puno nema. Razbuđeni Gabriel Vidović kreće na lijevoj strani, a Mounsef Bakrar na desnoj. Ispred njih bit će ubojiti Beljo koji je na već 20 golova u sezoni.

Ismaela Bennacera i dalje nema i pitanje je hoće li uopće zaigrati ove sezone. Nitko u klubu ne zna kad će se vratiti, navodno se išao liječiti u Saudijsku Arabiju, a zbog ratnog stanja na Bliskom istoku mnogi letovi su otkazani.

Ipak, niti njegov izostanak nije pretjerano velik problem jer forma Luke Stojkovića je u uzlaznoj putanji i trenutačno igra onako kako se od njega i očekuje. Još samo da poradi na kontroli svojih emocija i ispada na terenu...

On će praviti društvo nezamjenjivom veznom dvojcu Mišiću i Zajcu, a što se tiče bekova, Kovačević se odlučio na defenzivniju varijantu. Bruno Goda trebao bi krenuti na lijevoj strani, a Niko Galešić na desnoj. Nema puno iznenađenja. To je momčad s kojom će Kovačević na Poljudu pokušati šokirati najvećeg rivala



PRVIH 11 DINAMA

Dinamo: Livaković - Galešić, McKenna, Dominguez, Goda - Zajc, Mišić - Bakrar, Stojković, Vidović - Beljo