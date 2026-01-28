Obavijesti

Komentari 0
Dinamo poslao poruku podrške PAOK-u nakon velike tragedije

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS/REUTERS

Nogometni svijet zavijen je u crno nakon stravične prometne nesreće u Rumunjskoj u kojoj je život izgubilo sedam navijača grčkog PAOK-a

Nogometni svijet zavijen je u crno nakon stravične prometne nesreće u Rumunjskoj u kojoj je život izgubilo sedam navijača grčkog PAOK-a. Mladići su putovali prema Lyonu kako bi bodrili svoj klub u utakmici Europske lige, no njihov put tragično je prekinut. U moru poruka sućuti koje stižu sa svih strana, poruku podrške poslao je i Dinamo. 

Tragedija se dogodila u utorak u ranim jutarnjim satima na autocesti kod mjesta Lugojel, nedaleko od Temišvara. Dionica je to koja u rumunjskim medijima nosi zloglasni nadimak "cesta smrti" zbog brojnih teških nesreća. Prema izvješćima lokalne policije i uznemirujućim snimkama koje su se pojavile, crni minibus s deset putnika krenuo je u pretjecanje cisterne. Prilikom povratka u svoju traku, minibus je okrznuo cisternu, nakon čega je vozač izgubio kontrolu nad vozilom. Minibus je prešao u suprotni smjer i frontalno se sudario s tegljačem koji je dolazio iz suprotnog smjera. Epilog je bio stravičan: sedam osoba, uključujući 29-godišnjeg vozača, preminulo je na mjestu nesreće, dok su tri osobe s teškim ozljedama prevezene u bolnicu. Jedna od njih nalazi se u kritičnom stanju.

" GNK Dinamo s dubokim je žaljenjem primio vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u Rumunjskoj u kojoj su smrtno stradali navijači PAOK-a, a više osoba je ozlijeđeno. U ime našeg kluba, predsjednik Zvonimir Boban izrazio je iskrenu sućut obiteljima i prijateljima stradalih, kao i cijeloj obitelji PAOK-a." - stoji u objavi kluba na društvenim mrežama. 

OSTALO

