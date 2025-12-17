Dinamo posudio novac Ciboni u Mamićevo doba i želi ga natrag

Uprava Dinama od Cibone traži naplatu duga od 100.000 eura. Dug je nastao u razdoblju bivše uprave pod vodstvom uprave sklone bjeguncu Zdravku Mamiću, a "modri" sada, za razliku od ostalih vjerovnika, inzistiraju i na kamatama.

Košarkaški klub Cibona prolazi kroz razdoblje preoblikovanja i rješava stare dugove. Iako su se dogovorili s većinom vjerovnika, onaj s gradskim susjedom još nisu postigli. Prema pisanju Sportskih novosti, Dinamo je jedini vjerovnik koji na posuđeni iznos od 100.000 eura traži i naplatu kamata.

Iz Maksimira su na upit odgovorili: "Uprava GNK Dinamo dužna je skrbiti o imovini kluba. U navedeno spada i odgovorno postupanje u vezi s naplatom potraživanja", stoji u odgovoru, uz napomenu da će postupati "promišljeno i konstruktivno".

Ovaj potez predstavlja promjenu u odnosu na prošlost, kada je Dinamo nudio otpis duga kako bi pomogao Ciboni. Sadašnja uprava potražuje dug koji je nastao za vrijeme bivših čelnika, protiv kojih klub vodi sudske sporove. Odluka o naplati duga dolazi u vrijeme kada je Dinamo sklopio partnerstvo s Ciboninim gradskim rivalom, KK Dinamom.