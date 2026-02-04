Dinamo potpisao stipendijski ugovor s darovitim veznjakom

Aleksandar Grašeski (17) potpisao je stipendijski ugovor s Dinamom te će nastaviti razvoj u juniorskoj momčadi. Ofenzivni veznjak, koji može igrati i na poziciji napadača, mladi je reprezentativac Sjeverne Makedonije, a dosad je za selekcije U13, U16 i U17 upisao 36 nastupa i postigao čak 10 golova.

U Hrvatsku je stigao iz New Stars akademije, a prva postaja bio mu je četvrtoligaš Maksimir. U Dinamu su brzo prepoznali njegov potencijal, a "modrima" se pridružio u ljeto prošle godine.

Ove sezone nastupao je za dvije selekcije zagrebačkog kluba, kadetsku i juniorsku. U ukupno 11 nastupa pet je puta započeo utakmicu od prve minute, dok je u šest navrata ulazio s klupe. Na prvi pogodak još čeka.

Potpisom stipendijskog ugovora pohvalio se i Dinamo na svojim društvenim mrežama.