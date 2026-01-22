Dinamo predstavio retro dres iz Jugoslavije: 'Ako si rekao da si dinamovac, znalo se tko si...'

Nekoliko sati uoči jedne od najbitnijih utakmica ove sezone protiv FCSB-a u Europskoj ligi, Dinamo je objavio novu kolekciju retro dresova. To je šesta u nizu garnitura u projektu "Dinamo Classics". Ovaj dres je omaž imenu "Dinamo" te slavi 80 godina od prvog korištenja imena. Sami dres je iz sezone 1945./46. te ima posebno značenje.

"Riječ je o atraktivnom plavom dresu s kragnom i vezicom, momčad je koristila i plave i bijele špagice uz ovratnik, dok se preko prsa raskrilio veliki natpis verzalom – „DINAMO“. Taj je dizajn momčad sporadično koristila gotovo tri godine, a povijest je posebno pamti po prvom poslijeratnom odlasku u inozemstvo kad su u ožujku 1946. u Pragu pobijedili Slaviju s 2-1. Godinu i pol nakon gostovanja u Pragu plavi su u tom dizajnu zaigrali i na utakmicama u Bugarskoj gdje su, primjerice, svladali i domaći Levski", opisao je Dinamo na službenim stranicama.

"Ovaj dres, s imenom kluba preko prsa, jedan je od samih početaka korištenja imena Dinamo koje je vrlo brzo postalo puno više od imena kluba. Ime Dinamo postalo je znak pripadnosti, simbol jedne slobodarske ideje i sna kojeg smo ostvarili nekoliko desetljeća kasnije. U tim vremenima, kad si rekao da si dinamovac, nije se znalo samo za koga navijaš - znalo se tko si.", dodao je zagrebački klub.