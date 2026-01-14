Obavijesti

Sport

Komentari 2
ISTI STIL

Dinamo predstavio talenta koji već privlači poglede. Zbog frizure ga uspoređuju s ikonom

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo predstavio talenta koji već privlači poglede. Zbog frizure ga uspoređuju s ikonom
Foto: X/Profimedia

Ayoub Makhfaoui u razdoblju od listopada do prosinca 2025. nastupao je za juniore Samobora te je u juniorskoj 1. NL i Kupu NS Zagreb upisao pet nastupa i postigao jedan gol

Admiral

Dinamo je doveo još jednog mladog i perspektivnog nogometaša. Novi igrač "modrih" je Ayoub Makhfaoui (18), krilni napadač koji je na Maksimir stigao iz Samobora, a u klubu ga vide kao dugoročan projekt i igrača velikog potencijala. Radi se o desnom krilu modernog profila, brzom i tehnički potkovanom igraču, koji je već privukao pažnju izvan Hrvatske. Zbog svog podrijetla mogu ga pozvati čak tri reprezentacije: Alžir, Maroko i Tunis.

POGLEDJATE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening 02:22
GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Osim nogometnih kvaliteta, mladi krilni napadač već je privukao pažnju i  izgledom. Njegova prepoznatljiva frizura i fizionomija mnoge su podsjetile na jednog od najvećih nogometnih kreativaca svih vremena - Carlosa Valderramu. Valderrama, poznat pod nadimkom "El Pibe", bio je simbol kolumbijskog nogometa i jedan od najoriginalnijih veznjaka koje je igra ikada imala. Legendarna plava afro-frizura postala je njegov zaštitni znak, no iza upečatljivog izgleda skrivala se izvanredna vizija, mirnoća u igri i rijetko viđena kreativnost.

ROĐEN U PARIZU Dinamo doveo wunderkinda Samobora, za njega se bore čak tri afričke reprezentacije!
Dinamo doveo wunderkinda Samobora, za njega se bore čak tri afričke reprezentacije!

Kao vođa zlatne generacije Kolumbije tijekom devedesetih, Valderrama je reprezentaciju vodio na tri Svjetska prvenstva (1990., 1994. i 1998.), a posebno se pamti njegova uloga u povijesnoj pobjedi 5-0 protiv Argentine 1993. godine. U 111 nastupa za nacionalnu vrstu bio je mozak momčadi, igrač kroz kojeg je prolazila svaka akcija.

17441255
Foto: Profimedia

Klupsku karijeru obilježio je i uspješan period u Europi, gdje je s Montpellierom osvojio francuski kup, a potom je postao pionir američke MLS lige. Već u prvoj sezoni 1996. godine proglašen je MVP-jem, dok njegov rekord od 26 asistencija u jednoj sezoni i danas stoji kao dokaz njegove nogometne genijalnosti. Valderrama nije bio igrač brojki, već ideje i inspiracije. Pelé ga je 2004. godine uvrstio na Fifinu listu 100 najvećih živućih igrača, čime je zapečatio njegov status nogometnog besmrtnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih
Još jedan slabiji nastup Zrinke Ljutić, kasnila više od 5 sekundi za nezaustavljivom Shiffrin
SLALOM U FLACHAUU

Još jedan slabiji nastup Zrinke Ljutić, kasnila više od 5 sekundi za nezaustavljivom Shiffrin

Slično kao i u prvoj vožnji, Zrinka nije agresivno skijala u prvom sektoru i to se odrazilo na vremenu. Bila je daleko od najbržih, Shiffrin je vodeća i u ukupnom poretku s 923 boda, 170 više u odnosu na Rast

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026