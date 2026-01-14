Dinamo predstavio talenta koji već privlači poglede. Zbog frizure ga uspoređuju s ikonom

Dinamo je doveo još jednog mladog i perspektivnog nogometaša. Novi igrač "modrih" je Ayoub Makhfaoui (18), krilni napadač koji je na Maksimir stigao iz Samobora, a u klubu ga vide kao dugoročan projekt i igrača velikog potencijala. Radi se o desnom krilu modernog profila, brzom i tehnički potkovanom igraču, koji je već privukao pažnju izvan Hrvatske. Zbog svog podrijetla mogu ga pozvati čak tri reprezentacije: Alžir, Maroko i Tunis.

POGLEDJATE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:22 GNK Dinamo organizirao je media day i otvoreni trening | Video: 24sata/pixsell

Osim nogometnih kvaliteta, mladi krilni napadač već je privukao pažnju i izgledom. Njegova prepoznatljiva frizura i fizionomija mnoge su podsjetile na jednog od najvećih nogometnih kreativaca svih vremena - Carlosa Valderramu. Valderrama, poznat pod nadimkom "El Pibe", bio je simbol kolumbijskog nogometa i jedan od najoriginalnijih veznjaka koje je igra ikada imala. Legendarna plava afro-frizura postala je njegov zaštitni znak, no iza upečatljivog izgleda skrivala se izvanredna vizija, mirnoća u igri i rijetko viđena kreativnost.

Kao vođa zlatne generacije Kolumbije tijekom devedesetih, Valderrama je reprezentaciju vodio na tri Svjetska prvenstva (1990., 1994. i 1998.), a posebno se pamti njegova uloga u povijesnoj pobjedi 5-0 protiv Argentine 1993. godine. U 111 nastupa za nacionalnu vrstu bio je mozak momčadi, igrač kroz kojeg je prolazila svaka akcija.

Foto: Profimedia

Klupsku karijeru obilježio je i uspješan period u Europi, gdje je s Montpellierom osvojio francuski kup, a potom je postao pionir američke MLS lige. Već u prvoj sezoni 1996. godine proglašen je MVP-jem, dok njegov rekord od 26 asistencija u jednoj sezoni i danas stoji kao dokaz njegove nogometne genijalnosti. Valderrama nije bio igrač brojki, već ideje i inspiracije. Pelé ga je 2004. godine uvrstio na Fifinu listu 100 najvećih živućih igrača, čime je zapečatio njegov status nogometnog besmrtnika.