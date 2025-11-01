Dinamo prenio Mišićevu izjavu: 'Naš Sjever je nedostižan. Nitko nema navijače kao Dinamo...'

Dva i pol sata nakon završetka derbija na Maksimiru i pobjede nad Rijekom 2-1 službeni Dinamo prenio je izjavu Josipa Mišića, kapetana koji je izazvao buru među svojim navijačima tako što ih isprva nije želio pozdraviti, već se na nagovor drugih ljudi iz kluba vraćao na centar, a neki tvrde i kako je pljunuo u smjeru zapadne tribine. Počastili su ga zvižducima i žestoko napali na društvenim mrežama.

Pokretanje videa... 04:36 Zvižduci Boysa nakon pobjede nad Rijekom | Video: 24sata Video

"Teška utakmica, najbitnije je bilo dobiti i ostaviti muku iz Vinkovaca iza sebe. Pokazali smo karakter iako je Rijeka zaslužila remi u drugom poluvremenu. Nitko nema navijače kao Dinamo, naš Sjever je nedostižan. U porazu, i u pobjedi, uvijek smo bili i uvijek ćemo biti - jedno!", prenosi Dinamo Mišićevu izjavu.

Zbog četvrtog žutog kartona neće ga biti u utakmici protiv Istre 1961 u Puli iduću nedjelju iako je, smatraju mnogi, trebao dobiti i crveni karton zbog nesportskog ponašanja i udaranja protivnika u 77. minuti. I to ne jednog, nego tri.

Pokretanje videa... 02:07 Sažetak Dinamo - Rijeka 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"Na žalost neću biti na terenu, ali ću svakako biti uz ekipu i putovati u Pulu da im pružim podršku. Vjerujem u svoje suigrače i siguran sam da će dati sve od sebe za nova tri boda", dodaje Dinamo u pisanoj Mišićevoj izjavi.

Iz kluba su poručili kako je igrač zapljeskao navijačima, kako ne bi htjeli da se dižu tenzije i kako je cijela situacija krivo shvaćena, odnosno da nema svađe između svlačionice i tribina.

Ostaje vidjeti kako će one reagirati u četvrtak u idućoj europskoj utakmici protiv Celte na Maksimiru, gdje Mišić ima pravo nastupa. Trener Mario Kovačević je, pak, rekao kako nije vidio što se događalo jer je bio u svom filmu.