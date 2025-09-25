Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak

Dinamo je bio jedan od najbolje plasiranih klubova prema Uefinu koeficijentu na ždrijebu Europske lige, i nastavio je niz neporaženosti protiv Fenerbahčea pobijedivši i u drugoj od tri utakmice. Nakon maestralnog izdanja sastava Nenada Bjelice 2018. (4-1), slično je ponovio i Mario Kovačević (3-1). "Modri" su potvrdili kako su uvjerljivi domaćini u Europskoj ligi pobijedivši 13. put u 20 utakmica uz svega dva poraza i prekinuvši pozitivan niz Fenera u zadnje četiri gostujuće utakmice u tom natjecanju.

Blagajna je i prije starta natjecanja dobila značajnu injekciju od Uefe od 11,8 milijuna eura, a na nju sad sjeda i novih 450.000 eura. Naravno, bitno i rastu šanse za nastavak natjecanja jer je Dinamo iznenadio kladionice i statističare pobijedivši favorita na papiru i momčad s najvećom startnom zaradom u cijelom natjecanju (16,9 milijuna eura).

Prije početka natjecanja hrvatski doprvak imao je 69 posto šansi da će prezimiti u Europskoj ligi, odnosno završiti među najbolja 24 kluba, a 10 posto da će biti među najboljih osam i tako preskočiti jednu nokaut-rundu u veljači (18. mjesto po statističarima). Rušenjem turskog velikana šanse za prolazak u top 24 skočile su mu za čak 25,41 posto, najviše od svih klubova koji su zaigrali u prvoj od dvije večeri prvog kola, i sad iznose čak 94,41 posto.

Dinamo u nastavku natjecanja gostuje u Bačkoj Topoli kod Maccabi Tel Aviva (2. listopada), tri tjedna poslije kod Malmöa, u studenom ga čeka Celta kod kuće (6. studenoga) i gostovanje kod Lillea (27. studenoga), 11. prosinca dočekat će i drugi klub iz La Lige Betis, a 22. siječnja rumunjski FCSB. Ligašku fazu zaključuje 29. siječnja gostovanjem kod Midtjyllanda u Danskoj.