Obavijesti

Sport

Komentari 7
LOV NA IDUĆU RUNDU

Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo prevario i statističare. Nakon rušenja Fenera drastično mu narasle šanse za prolazak
Zagreb: Dinamo pobijedio Fenerbahce u 1. kolu Europske lige s rezultatom 3:1 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo pobijedio Fenerbahče i povećao šanse za novo europsko proljeće. "Modri" pobijedili 13. put u 20 domaćih utakmica u Europskoj ligi, a blagajna se puni. Sad im šanse za top 24 rastu

Dinamo je bio jedan od najbolje plasiranih klubova prema Uefinu koeficijentu na ždrijebu Europske lige, i nastavio je niz neporaženosti protiv Fenerbahčea pobijedivši i u drugoj od tri utakmice. Nakon maestralnog izdanja sastava Nenada Bjelice 2018. (4-1), slično je ponovio i Mario Kovačević (3-1). "Modri" su potvrdili kako su uvjerljivi domaćini u Europskoj ligi pobijedivši 13. put u 20 utakmica uz svega dva poraza i prekinuvši pozitivan niz Fenera u zadnje četiri gostujuće utakmice u tom natjecanju.

Blagajna je i prije starta natjecanja dobila značajnu injekciju od Uefe od 11,8 milijuna eura, a na nju sad sjeda i novih 450.000 eura. Naravno, bitno i rastu šanse za nastavak natjecanja jer je Dinamo iznenadio kladionice i statističare pobijedivši favorita na papiru i momčad s najvećom startnom zaradom u cijelom natjecanju (16,9 milijuna eura).

Prije početka natjecanja hrvatski doprvak imao je 69 posto šansi da će prezimiti u Europskoj ligi, odnosno završiti među najbolja 24 kluba, a 10 posto da će biti među najboljih osam i tako preskočiti jednu nokaut-rundu u veljači (18. mjesto po statističarima). Rušenjem turskog velikana šanse za prolazak u top 24 skočile su mu za čak 25,41 posto, najviše od svih klubova koji su zaigrali u prvoj od dvije večeri prvog kola, i sad iznose čak 94,41 posto.

Dinamo u nastavku natjecanja gostuje u Bačkoj Topoli kod Maccabi Tel Aviva (2. listopada), tri tjedna poslije kod Malmöa, u studenom ga čeka Celta kod kuće (6. studenoga) i gostovanje kod Lillea (27. studenoga), 11. prosinca dočekat će i drugi klub iz La Lige Betis, a 22. siječnja rumunjski FCSB. Ligašku fazu zaključuje 29. siječnja gostovanjem kod Midtjyllanda u Danskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda
SLAVLJE DINAMA

Dinamo - Fenerbahče 3-1: Sjajna i zaslužena pobjeda 'modrih'! Beljo i Bakrar zabili za tri boda

Dinamo je do prednosti došao preko Belje, ali se Fener brzo vratio sjajnim golom. "Modri" su opet energično ušli u drugi dio i brzo poveli drugim golom Belje, a Bakrar je stavio točku na i pred kraj susreta
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Koprivnica - Hajduk 1-4: Splićani se mučili s igračem više, Livaja zabio nakon mjesec dana...
ŠESNAESTINA FINALA KUPA

Koprivnica - Hajduk 1-4: Splićani se mučili s igračem više, Livaja zabio nakon mjesec dana...

KOPRIVNICA - HAJDUK 1-4 Hajduk je prošao u osminu finala Kupa gdje ih očekuje Cibalija. Pobjedu na Kušek Apašu su im donijeli golovi Almene, Melnjaka i dva Livaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025