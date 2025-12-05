Dinamo prodao Perkovića u Poljsku. Doveli su ga za 2 mil. eura, evo koliko će sada dobiti

Mauro Perković (22) je prije gotovo tri godine stigao je na Maksimir kao posljednje pojačanje u zimskom prijelaznom roku, a Dinamo je za njegove usluge Istri 1961 platio odštetu od dva milijuna eura. Najstandardniji je bio kod Sergeja Jakirovića, ali poslije je ostao zabetoniran na klupi. Velika očekivanja nije ispunio, a nije niti mogao jer priliku nije dobio, postao je višak.

Pokretanje videa... 01:08 Mikić za 24sata: Nema šanse da u subotu izgubimo od Hajduka, a Durdov mi je bio cimer u repki | Video: 24sata/pixsell

U veljači ove godine otišao je na posudbu u poljsku Cracoviju, a ona će mu ostati dom na dulje razdoblje jer klub ga je odlučio otkupiti od Dinama za milijun eura! Dvostruko manje slit će se u blagajnu nego što je izašlo iz nje veljači u veljači 2023. godine.

Ovaj mladi stoper, koji po potrebi može igrati i lijevog beka, prošle sezone odigrao tek osam utakmica jer je imao problema s ozljedom koljena, ali na početku nove sezone je eksplodirao i postao nezamjenjiv u prvih 11. Zabio je tri gola i jednom asistirao na 14 utakmica, a to je bilo dovoljno da ga klub odluči otkupiti za milijun eura.

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Mauro Perković, čiji brat Toni igra za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, odigrao je 42 utakmice za 'modre' i zabio dva gola. S klubom je osvojio dva naslova prvaka i jedan Kup.