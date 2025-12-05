Obavijesti

ODLAZI NAKON TRI GODINE

Dinamo prodao Perkovića u Poljsku. Doveli su ga za 2 mil. eura, evo koliko će sada dobiti

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Varaždin sastali se u zaostalom 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U veljači ove godine otišao je na posudbu u poljsku Cracoviju, a ona će mu ostati dom na dulje razdoblje jer klub ga je odlučio otkupiti od Dinama za milijun eura

Mauro Perković (22) je prije gotovo tri godine stigao je na Maksimir kao posljednje pojačanje u zimskom prijelaznom roku, a Dinamo je za njegove usluge Istri 1961 platio odštetu od dva milijuna eura. Najstandardniji je bio kod Sergeja Jakirovića, ali poslije je ostao zabetoniran na klupi. Velika očekivanja nije ispunio, a nije niti mogao jer priliku nije dobio, postao je višak.

U veljači ove godine otišao je na posudbu u poljsku Cracoviju, a ona će mu ostati dom na dulje razdoblje jer klub ga je odlučio otkupiti od Dinama za milijun eura! Dvostruko manje slit će se u blagajnu nego što je izašlo iz nje veljači u veljači 2023. godine.

Ovaj mladi stoper, koji po potrebi može igrati i lijevog beka, prošle sezone odigrao tek osam utakmica jer je imao problema s ozljedom koljena, ali na početku nove sezone je eksplodirao i postao nezamjenjiv u prvih 11. Zabio je tri gola i jednom asistirao na 14 utakmica, a to je bilo dovoljno da ga klub odluči otkupiti za milijun eura. 

Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Rijeka: Susret Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Mauro Perković, čiji brat Toni igra za hrvatsku košarkašku reprezentaciju, odigrao je 42 utakmice za 'modre' i zabio dva gola. S klubom je osvojio dva naslova prvaka i jedan Kup. 

