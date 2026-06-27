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SRETNO, 'VATRENI'!

DOZNAJEMO Ovo je sastav za ključnu utakmicu Hrvatske na SP-u! Dalić je opet iznenadio

Piše iz Philadelphije: Hrvoje Tironi,
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DOZNAJEMO Ovo je sastav za ključnu utakmicu Hrvatske na SP-u! Dalić je opet iznenadio
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dalić šokira postavom za Ganu: Perišić na beka, Vlašić i Budimir od prve minute, a Hrvatska lovi prolaz bez kiksa

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Prema posljednjm informacijama 24sata, ovako će Hrvatska istrčati na dvoboj s Ganom u Philadelphiji u formaciji 4-2-3-1: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Budimir.

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SP 2026 Philadelphia: Navijači Hrvatske fotografiraju se uz spomenik Rockyju SP 2026 Philadelphia: Navijači Hrvatske fotografiraju se uz spomenik Rockyju SP 2026 Philadelphia: Navijači Hrvatske fotografiraju se uz spomenik Rockyju
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

To znači da će na klupi, u odnosu na prošlu utakmicu, početi Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa, Ivan Perišić će se spustiti na lijevog beka, a upasti Petar Sučić, Vlašić i Budimir. Izbornik Zlatko Dalić rekao je nakon tijesne pobjede nad Panamom da mu nije važno tko će započeti, nego tko će završiti utakmicu, no očito je kako nije bio zadovoljan predstavom u Torontu.

Nikoli Vlašiću i Anti Budimiru to će biti prvi start na Mundijalu, dok se Petar Sučić vraća u početnu postavu nakon što je protiv Paname bio na klupi. Hrvatska ne smije izgubiti ako želi sa sigurnošću izboriti drugi krug natjecanja, u slučaju minimalnog poraza ostaje joj još teorija u preostale dvije skupine koje se igraju kasnije u noći.

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Komentari 78
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