DOZNAJEMO Ovo je sastav za ključnu utakmicu Hrvatske na SP-u! Dalić je opet iznenadio

Prema posljednjm informacijama 24sata, ovako će Hrvatska istrčati na dvoboj s Ganom u Philadelphiji u formaciji 4-2-3-1: Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Budimir.

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To znači da će na klupi, u odnosu na prošlu utakmicu, početi Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa, Ivan Perišić će se spustiti na lijevog beka, a upasti Petar Sučić, Vlašić i Budimir. Izbornik Zlatko Dalić rekao je nakon tijesne pobjede nad Panamom da mu nije važno tko će započeti, nego tko će završiti utakmicu, no očito je kako nije bio zadovoljan predstavom u Torontu.

Nikoli Vlašiću i Anti Budimiru to će biti prvi start na Mundijalu, dok se Petar Sučić vraća u početnu postavu nakon što je protiv Paname bio na klupi. Hrvatska ne smije izgubiti ako želi sa sigurnošću izboriti drugi krug natjecanja, u slučaju minimalnog poraza ostaje joj još teorija u preostale dvije skupine koje se igraju kasnije u noći.