Obavijesti

Sport

Komentari 5
GOTOV TRANSFER

Dinamo prodao u Inter Leona Jakirovića: 'Imali smo plan za njega, ali ga nije zadovoljio'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo prodao u Inter Leona Jakirovića: 'Imali smo plan za njega, ali ga nije zadovoljio'
Zagreb: Prijateljska utakmica GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kryvyi Rih | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mladi Dinamov stoper Leon Jakirović prešao je u Inter iz Milana. Klubovi su objavili u ponedjeljak informaciju na službenim stranicama te kako će tinejdžer prvotno igrati u mladoj momčadi 'nerazzurra'

Admiral

Talijanski velikan Inter iz Milana službeno je kupio mladog Dinamovog stopera Leona Jakirovića (19). Transfer je obznanjen na službenim stranicama milanskog kluba, a od igrača se oprostio i Dinamo. Sin bivšeg trenera Dinama i trenutačnog menadžera Hull Cityja Sergeja Jakirovića igrat će prvotno za mladu Interovu U-23 momčad.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku 00:42
Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

Popularni insajder Fabrizio Romano potvrdio je transfer u iznosu od 2,5 milijuna eura te dodatna dva milijuna kroz bonuse s time da će Dinamo profitirati u određenom postotku od njegove buduće prodaje. Jakirović je za seniore 'modrih' nastupio četiri puta, zadnji put 10. svibnja na susretu HNL-a protiv Slaven Belupa. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 18 utakmica.

Od igrača se oprostio Dinamov sportski direktor Dario Dabac.

- Velika želja Leona, njegove obitelji i okruženja bila je da nastavi karijeru u Inter Milanu. Na proljeće smo potpisali ugovor s Leonom i imali plan za njega da kroz ovu polusezonu i preko B momčadi dobije iskustvo seniorskog nogometa te eventualno postane prvotimac Dinama. S obzirom da to nije u potpunosti zadovoljilo očekivanja njegova okruženja, kao i na odluku da ide drugim putem, vjerujemo da je ovo najbolje rješenje za GNK Dinamo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
UŽIVO Transferi: Inter je kupio Leona Jakirovića od Dinama, a Maldini na posudbi u Laziju
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Inter je kupio Leona Jakirovića od Dinama, a Maldini na posudbi u Laziju

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
NOVA LJUBAV

FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

MALMO - Izbornik Dagur Sigurdsson nakon pobjede razmijenio je nježnosti s tajanstvenom plavušom, a fotograf Pixsella zabilježio je njihove intimne trenutke. Sigurdsson je prije godinu dana priznao kako je prekinuo s djevojkom nakon ranijeg razvoda braka, ali sad ponovno ljubi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026