Dinamo prodao u Inter Leona Jakirovića: 'Imali smo plan za njega, ali ga nije zadovoljio'

Talijanski velikan Inter iz Milana službeno je kupio mladog Dinamovog stopera Leona Jakirovića (19). Transfer je obznanjen na službenim stranicama milanskog kluba, a od igrača se oprostio i Dinamo. Sin bivšeg trenera Dinama i trenutačnog menadžera Hull Cityja Sergeja Jakirovića igrat će prvotno za mladu Interovu U-23 momčad.

Pokretanje videa... 00:42 Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

Popularni insajder Fabrizio Romano potvrdio je transfer u iznosu od 2,5 milijuna eura te dodatna dva milijuna kroz bonuse s time da će Dinamo profitirati u određenom postotku od njegove buduće prodaje. Jakirović je za seniore 'modrih' nastupio četiri puta, zadnji put 10. svibnja na susretu HNL-a protiv Slaven Belupa. Za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije odigrao je 18 utakmica.

Od igrača se oprostio Dinamov sportski direktor Dario Dabac.

- Velika želja Leona, njegove obitelji i okruženja bila je da nastavi karijeru u Inter Milanu. Na proljeće smo potpisali ugovor s Leonom i imali plan za njega da kroz ovu polusezonu i preko B momčadi dobije iskustvo seniorskog nogometa te eventualno postane prvotimac Dinama. S obzirom da to nije u potpunosti zadovoljilo očekivanja njegova okruženja, kao i na odluku da ide drugim putem, vjerujemo da je ovo najbolje rješenje za GNK Dinamo.