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SLUŽBENA POTVRDA

Dinamo prodao veznjaka Marka Soldu, ide u češkog prvoligaša

Piše Issa Kralj,
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Dinamo prodao veznjaka Marka Soldu, ide u češkog prvoligaša
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Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Marko Soldo svoju karijeru nastavlja u redovima češkog prvoligaša SK Sigma Olomouc. Marko, hvala ti na svemu što si dao za naš klub i sretno u novom izazovu - stoji u objavi zagrebačkog kluba

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Veznjak Marko Soldo više nije igrač Dinama. Zagrebački klub prodao ga je za dva milijuna eura u češki Sigma Olomouc. Vijest o transferu na društvenim mrežama potvrdio je i Dinamo koji mu se zahvalio na svemu.

- Marko Soldo svoju karijeru nastavlja u redovima češkog prvoligaša SK Sigma Olomouc. Marko, hvala ti na svemu što si dao za naš klub i sretno u novom izazovu! Želimo ti puno zdravlja, sreće i uspjeha u nastavku karijere - stoji u objavi kluba. 

Soldo je među 'modre' stigao u ljeto prošle godine iz Osijeka, a 2023. napustio je Dinamo nakon što je ostvario tek jedan nastup. Bio je na posudbama u Šibeniku i Gorici prije nego što je za 400 000 eura prodan u Osijek. Za Dinamo je sveukupno nastupio 34 puta u kojima je zabio tri gola i postigao jednu asistenciju. Za Osijek je u sezoni 2024/25 ostvario 43 nastupa, osam golova i četiri asistencije.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 32. kola Prve HNL | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Moji prvi dojmovi o Sigmi su jako dobri. Jako sam uzbuđen i veselim se skorom početku igre. Klub je odličan, stadion je lijep. Jedva čekam igrati ovdje. Kad su u pitanju ambicije momčadi, želio bih pomoći Sigmi da osvoji trofej, barem jedan. A moji osobni ciljevi? Prije svega, htjet ću pomoći momčadi. Bilo da se radi o postizanju golova, asistencijama ili na bilo koji drugi način - otkrio je Soldo za stranice češkog prvoligaša. 

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