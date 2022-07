Stari znanac: Evo tko 'modre' čeka u 3. pretkolu Lige prvaka

Vidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, zaorilo se prije deset godina maksimirskim stadionom. U svečanoj loži ludnica, na tribinama krš i lom. U euforiji su igrači Dinama skakali jedan po drugome, a Bugari su od šoka polijegali po travnjaku, nevjerujući što se upravo dogodilo.

Te scene, koje su dobile posebno mjesto u bogatoj povijesti Dinama, vidjeli smo 2012. godine kada je Ludogorec gostovao na Maksimiru. Točno deset godina kasnije, ova dva kluba susrest će se u trećem pretkolu Lige prvaka!

A put do ove faze bio je prožet dramom i stresom. Ludogorec je slavio 3-0 u Bugarskoj protiv Shamrocka, trebalo je to biti odrađivanje posla, ali Irci su im stvorili glavobolje. Imali su 2-0 s igračem više, ali pred kraj susreta Ludogorec je smanjio na 2-1 i i s tim rezultatom otplovio do trećeg pretkola. Za Shamrock su zabijali Greene i Emakhu, a jedini gol za goste zabio je Cauly.

Nakon šokantnih 2-2 na Maksimiru, Dinamo nije dopustio iznenađenje u Skoplju, ali teškom mukom je slavio 1-0 golom Arijana Ademija i tako osigurao okršaj s Ludogorecom za plasman u play-off Lige prvaka.

Ova pobjeda znači kako je Dinamo osigurao jesen u Europi. U najgorem slučaju, hrvatski prvak će igrati grupnu fazu Konferencijske lige. Ako ispadnu u trećem pretkolu, 'modri' će preseliti u play-off Europske lige, a ako i tamo izgube, sele u Konferencijsku ligu.

To je odlična vijest, ali jasno je da naš prvak cilja samo na najviše, a to je toliko priželjivana Liga prvaka. Europski velikani i ogroman novac koji će sjesti na račun u slučaju plasmana u grupnu fazu. Dinamo ima kvalitetu za Ligu prvaka, a uz to će biti favorit protiv Bugara.

Prva utakmica trećeg pretkola igra se 2./3. kolovoza u Bugarskoj, a uzvrat 9./10. kolovoza u Zagrebu.

Zanimljivo, i ždrijeb trećeg pretkola Europske lige spojio je "modre" s istim parom, pa će Škupi igrati protiv Shamrocka.

Dinamo ima bogatu povijest utakmica s Ludogorecom. Izbacio ga je u drugom pretkolu 2012/13., kad je na klupi također bio Ante Čačić. Nakon 1-1 u prvoj utakmici u Bugarskoj, prolazak je u uzvratu golom za 3-2 u 98. minuti donio Domagoj Vida.

Godinu dana poslije ždrijeb ih je spojio u skupini Europske lige, a tu su oba puta slavili Bugari. Kod kuće je bilo 3-0, u Maksimiru 2-1.

U Ludogorecu je od prošle zime, nakon odlaska Kristijana Kahline, povremeni hrvatski reprezentativac Simon Sluga, zasad kao rezerva Sergiju Padtu. Najvrjedniji je igrač Bugarin Kiril Despodov (3,5 milijuna eura), koji je zabio gol Hrvatskoj u prijateljskoj utakmici u Dohi u ožujku.

Vodi ih Ante Šimundža (50), Mariborčanin oca Hrvata, a majke Slovenke čija momčad vrijedi 29,6 milijuna eura. U prvom pretkolu izbacili su nikšićku Sutjesku s ukupnih 3-0.

Najčitaniji članci