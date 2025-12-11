Dinamo protiv 'starih znanaca', Rijeka na ubojitog Kovačevića. Evo gdje ih gledati u Europi

Novi europski izazovi slijede Dinamu i Rijeci. Nakon ligaških obaveza koje su obavili tijekom vikenda, četvrtak je još jedan "dan D" za hrvatski nogomet. Dinamo kod kuće igra protiv Betisa u Europskoj ligi, dok Rijeka na Rujevici dočekuje Celje u Konferencijskoj ligi.

"Modri" dobro pamte Betis. S njima su igrali i prošle godine i tada su prošli. Igrali su play-off Konferencijske lige, a Dinamo je prošao dalje zahvaljujući pobjedi u Sevilli koju im je donio Bruno Petković golom iz penala. Na Maksimiru je završilo bez pobjednika 1-1, a gol za "modre" zabio je davno zaboravljeni "junak" Takuro Kaneko. Od tada se mnogo toga promijenilo u "modroj" svlačionici. Dolaskom Zvonimira Bobana napravljen je rez, a ove sezone pokazalo se da momčadi nedostaje iskustva. Utakmicom protiv Betisa žele isprati gorak okus koji je ostao nakon što su pali u Lilleu 4-0.

Ipak, posljednje kolo HNL-a donijelo je potrebnu pozitivnu energiju. Protiv najvećeg rivala Hajduka "modri" su bili bolji protivnik, dominirali većim dijelom utakmice, a gol vrijedan boda zabili su na oduševljenje svojih navijača u 102. minuti. Betis je već osigurao prolazak u sljedeću fazu natjecanja, dok je Dinamo s posljednja dva poraza i remijem pao na 23. mjesto, pretposljednje koje vodi u play-off. Pobjeda, pa čak i bod, povećali bi šanse da se momčad Marija Kovačevića bori do posljednjeg kola za prolaz.

Utakmica šestog kola Europske lige na Maksimiru igra se u ranijem terminu u 18.45

Rijeka, s druge strane, raste u formi. Victoru Sanchezu trebalo je vremena da pohvata konce momčadi s Kvarnera, no u posljednje vrijeme nositelj dvostruke krune podigao je formu. Slovenski nogomet posljednjih su godina oblikovala rivalstva dvojice trenera, Alberta Riere i Sancheza, koji iako dolaze iz iste zemlje i iste nogometne škole, zastupaju potpuno različite pristupe igri. Riera njeguje temperamentan, idealistički nogomet, dok Sanchez gradi hladan i pedantan sustav, pa njihov novi susret 11. prosinca na Rujevici prerasta u događaj koji nadilazi običnu utakmicu.

Riera je preuzeo Celje tik prije nove sezone, dok je Sanchez, koji ga je naslijedio u Ljubljani, pretvorio Olimpiju u discipliniran stroj te ju je vodio do naslova i europskog iskoraka, uključujući pobjedu 5-0 nad Rijekom koja se na Kvarneru i danas pamti. U međusobnim ogledima sezone 2024./25. Riera je protiv njega slavio samo jednom, u Kupu, što je dodatno rasplamsalo tenzije između klubova, a ove je jeseni dodatno eskaliralo kada je Olimpija objavila uvredljiv video usmjeren prema Rieri.

Unatoč tome Riera danas vodi Celje kroz možda najbolju sezonu u klupskoj povijesti, njegova momčad dominira u ligi i sigurno brodi kroz Europu, a Rujevica mu nudi rijetku priliku da se predstavi bez ljubljanskih sjena. Rijeci prijeti i Franko Kovačević napadač u ubitačnoj formi koji se taman oporavio od ozljede. Što se pak poretka tiče, situacija neodoljivo podsjeća na onu u Europskoj ligi. Celje je sigurno u prolazak, dok je Rijeka 24. i svaki bod joj može donijeti toliko željeno "prezimljavanje" u Europi.

Utakmica Rijeke i Celja igra se od 21 sat