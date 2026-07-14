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PRIPREME ZA ŠVICARCE

Dinamo - LNZ Čerkasi: 'Modri' igraju generalku bez prijenosa

Piše Filip Sulimanec,
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Dinamo - LNZ Čerkasi: 'Modri' igraju generalku bez prijenosa
Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Modri su kroz dosadašnje pripreme prošli furiozno. Padali su redom Radomlje 3-0, Grosuplje 9-0 i Koper 4-2

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Dinamo ljetne pripreme završava ovaj utorak protiv ukrajinskog Čerkasija. Klub je šturo poručio kako je utakmica zatvorena za javnost te neće biti televizijskog ni internetskog prijenosa. Susret na Maksimiru počinje u 20 sati.

Modri su kroz dosadašnje pripreme prošli furiozno. Padali su redom Radomlje 3-0, Grosuplje 9-0 i Koper 4-2. Ćerkasi je ukrajinski nogometni klub sa sjedištem u Čerkasiju.

Trenutačno se natječu u Ukrajinskoj Premijer ligi, najvišem rangu ukrajinskog nogometa. Klub je 2006. godine osnovao Dmitro Kravčenko. U sezoni 2022./23. LNZ Čerkasi je prvi put u svojoj povijesti osigurao promociju u Ukrajinsku Premijer ligu za sljedeću sezonu, nakon što je pobijedio Inhulec Petrove rezultatom 2:1 i slavio s ukupnih 3:2.

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Dinamo sljedeći utorak 21. srpnja gostuje kod švicarskog prvaka Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ta utakmica, kao i ona uzvratna 28. srpnja, bit će u prijenosu na RTL televiziji.

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