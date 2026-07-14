Modri su kroz dosadašnje pripreme prošli furiozno. Padali su redom Radomlje 3-0, Grosuplje 9-0 i Koper 4-2
Dinamo - LNZ Čerkasi: 'Modri' igraju generalku bez prijenosa
Dinamo ljetne pripreme završava ovaj utorak protiv ukrajinskog Čerkasija. Klub je šturo poručio kako je utakmica zatvorena za javnost te neće biti televizijskog ni internetskog prijenosa. Susret na Maksimiru počinje u 20 sati.
Modri su kroz dosadašnje pripreme prošli furiozno. Padali su redom Radomlje 3-0, Grosuplje 9-0 i Koper 4-2. Ćerkasi je ukrajinski nogometni klub sa sjedištem u Čerkasiju.
Trenutačno se natječu u Ukrajinskoj Premijer ligi, najvišem rangu ukrajinskog nogometa. Klub je 2006. godine osnovao Dmitro Kravčenko. U sezoni 2022./23. LNZ Čerkasi je prvi put u svojoj povijesti osigurao promociju u Ukrajinsku Premijer ligu za sljedeću sezonu, nakon što je pobijedio Inhulec Petrove rezultatom 2:1 i slavio s ukupnih 3:2.
Dinamo sljedeći utorak 21. srpnja gostuje kod švicarskog prvaka Thuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Ta utakmica, kao i ona uzvratna 28. srpnja, bit će u prijenosu na RTL televiziji.
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