RIJEKA - DINAMO 0-2 Mario Kovačević napravio je dvije promjene u odnosu na prve dvije utakmice, a Zagrepčani su oduševili u prvom, pa se raspali u drugom poluvremenu. Ipak, sad imaju 'tri od tri'...
Dinamo s dva junaka u Rijeci: Beljo već rješava velike derbije, Nevistić spašavao kad je trebalo
Dinamo nastavlja furiozan ulazak u novu prvenstvenu sezonu. Zagrepčani su, iznenađujuće lako (2-0), osvojili Rujevicu, tako upisali i treću pobjedu u nizu. Nogometaši Marija Kovačevića u prva su tri kola slavili na dva teška gostovanja (Opus Arena i Rujevica), na domaćem travnjaku srušili Vukovar. Sasvim dovoljno za pozitivnu euforiju, nadu navijačima kako bi se na kraju sezone naslov mogao vratiti u Maksimir.
