Dinamo sada ima minimalne šanse za direktan plasman u LP

Piše Petar Božičević,
Istaknimo da samo klub s najvišim koeficijentom među prvacima ide direktno u Ligu prvaka, a Dinamu jedino preostaje luda teorija u kojoj bi svi klubovi s boljim koeficijentom ostali bez naslova prvaka u svojim ligama

Nogometaši Dinama remijem su u Genku (3-3) nakon produžetaka ispali u prvoj nokaut rundi Konferencijske lige. "Modri" će teško do direktnog plasmana u Ligu prvaka jer je sada čak sedam momčadi ispred po koeficijentu. 

Olympiacos predvodi listu klubova s koeficijentom 62.250, iza njega su Rangers (59.250), Kopenhagen (54.375), Šahtar (50.250), Ferencvaroš (49.250), PAOK (48.250), Crvena zvezda (46.500), a identičan koeficijent ima Dinamo na osmom mjestu. 

Od navedenih klubova, samo su još Šahtar i Ferencvaroš aktivni u Europi, kao i Midtjylland koji je iza Dinama s koeficijentom 46.250. 

Istaknimo da samo klub s najvišim koeficijentom među prvacima ide direktno u Ligu prvaka, a Dinamu jedino preostaje luda teorija u kojoj bi svi klubovi s boljim koeficijentom ostali bez naslova prvaka u svojim ligama. 

