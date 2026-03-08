Dinamo sada nema 10, već 10,5 bodova prednosti. Evo zašto

Pobjedom protiv Hajduka (1-3), Dinamo se odvojio na velikih 10 bodova prednosti na ljestvici HNL-a u odnosu na drugoplasirani Hajduk. "Modri" praktički imaju "obje ruke ne peharu", a prednost je i veća od navedenih 10 bodova. Zašto?

Naime, pravila u hrvatskom prvenstvu kažu da se na kraju prvenstva kao prvi kriterij pri određivanju pozicija gleda međusobni omjer. Drugim riječima, ako dvije momčadi imaju jednak broj bodova na tablici, ispred će završiti ona momčad koja ima bolji međusobni omjer.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamo i Hajduk susreli su se triput ove sezone, a zagrebački klub ima dvije pobjede, dok je jedna utakmica završila remijem. Prvi derbi odigrali su 20. rujna na Poljudu i Dinamo je pobijedio 0-2, a u drugom su odigrali 1-1 6. prosinca na Maksimiru. S obzirom na današnju pobjedu "plavih", Hajduk više ne može prestići Dinamo po tom segmentu.

Dakle, ako Splićani žele završiti ispred Dinama na kraju, morat će osvojiti više bodova od njega. U slučaju istog broja bodova, "modri" će biti prvaci Hrvatske.