Obavijesti

Sport

Komentari 4
'MODRI' U 1. POTU

Dinamo saznao potencijalne protivnike u Europskoj ligi! Moguć je i dvoboj protiv Zvezde

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo saznao potencijalne protivnike u Europskoj ligi! Moguć je i dvoboj protiv Zvezde
2
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ždrijeb Europske lige održat će se u Monacu s početkom od 13 sati, a cijeli postupak bit će odrađen digitalno. Ipak, zbog napetosti i uzbuđenja za gledatelje, neće se odmah otkriti svi izvučeni parovi

Dinamo će igrati Europsku ligu ove sezone, a ždrijeb čeka iz prvog pota. Sistem ždrijebanja je isti kao u Ligi prvaka, svaka momčad izvući će po dvije momčadi iz svakog pota i jednu utakmicu igrati doma, a jednu u gostima. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti 01:03
Emotivni Zajec: Joj, kaj sam sve prošao u Dinamu. Konačno imamo klub kakav treba biti | Video: 24sata Video

1. pot:

  • Roma
  • Porto
  • Rangers
  • Feyenoord
  • Lille
  • Dinamo Zagreb
  • Betis
  • Red Bull Salzburg
  • Aston Villa


2. pot:

  • Fenerbahče
  • Braga
  • Crvena zvezda
  • Lyon
  • PAOK
  • Viktoria Plzen
  • Ferencvaros
  • Celtic
  • Maccabi Tel Aviv


3. pot:

  • Young Boys
  • Basel
  • Midtjylland
  • Freiburg
  • Ludogorec
  • Nottingham Forest
  • Sturm Graz
  • FCSB
  • Nice

4. pot:

  • Bologna
  • Celta Vigo
  • Stuttgart
  • Panathinaikos
  • Malmo
  • Genk
  • Go Ahead Eagles
  • Utrecht
  • Brann Bergen
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ždrijeb Europske lige održat će se u Monacu s početkom od 13 sati, a cijeli postupak bit će odrađen digitalno. Ipak, zbog napetosti i uzbuđenja za gledatelje, neće se odmah otkriti svi izvučeni parovi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: U Osijek dolaze bivši hajdukovac i krilo koje je igralo u Bačkoj Topoli

Posljednji su dani ljetnog prijelaznog roka. Pratite s nama sve glasine i potvrđene poslove mercata za domaće nogometne klubove
UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Dijete Hajduka napustilo Emirate, Modriću u Milan stigao Nkunku

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €
PRAVI LUKSUZ

FOTO Dinamovac gradi vilu u okolici Splita za 3,3 milijuna €

Bartol Franjić dao je graditi kuću stambene površine od 400 kvadrata, pet spavaćih soba, unutarnji wellness sa saunom, bazenom i teretanom te vanjski bazen, ljetnu kuhinju. A sve uveličava lijepi pogled na Brački kanal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025