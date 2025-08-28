Ždrijeb Europske lige održat će se u Monacu s početkom od 13 sati, a cijeli postupak bit će odrađen digitalno. Ipak, zbog napetosti i uzbuđenja za gledatelje, neće se odmah otkriti svi izvučeni parovi
'MODRI' U 1. POTU
Dinamo saznao potencijalne protivnike u Europskoj ligi! Moguć je i dvoboj protiv Zvezde
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo će igrati Europsku ligu ove sezone, a ždrijeb čeka iz prvog pota. Sistem ždrijebanja je isti kao u Ligi prvaka, svaka momčad izvući će po dvije momčadi iz svakog pota i jednu utakmicu igrati doma, a jednu u gostima.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
1. pot:
- Roma
- Porto
- Rangers
- Feyenoord
- Lille
- Dinamo Zagreb
- Betis
- Red Bull Salzburg
- Aston Villa
2. pot:
- Fenerbahče
- Braga
- Crvena zvezda
- Lyon
- PAOK
- Viktoria Plzen
- Ferencvaros
- Celtic
- Maccabi Tel Aviv
3. pot:
- Young Boys
- Basel
- Midtjylland
- Freiburg
- Ludogorec
- Nottingham Forest
- Sturm Graz
- FCSB
- Nice
4. pot:
- Bologna
- Celta Vigo
- Stuttgart
- Panathinaikos
- Malmo
- Genk
- Go Ahead Eagles
- Utrecht
- Brann Bergen
Ždrijeb Europske lige održat će se u Monacu s početkom od 13 sati, a cijeli postupak bit će odrađen digitalno. Ipak, zbog napetosti i uzbuđenja za gledatelje, neće se odmah otkriti svi izvučeni parovi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku