Dinamo saznao potencijalne protivnike u Europskoj ligi! Moguć je i dvoboj protiv Zvezde

Dinamo će igrati Europsku ligu ove sezone, a ždrijeb čeka iz prvog pota. Sistem ždrijebanja je isti kao u Ligi prvaka, svaka momčad izvući će po dvije momčadi iz svakog pota i jednu utakmicu igrati doma, a jednu u gostima.

1. pot:

Roma

Porto

Rangers

Feyenoord

Lille

Dinamo Zagreb

Betis

Red Bull Salzburg

Aston Villa



2. pot:

Fenerbahče

Braga

Crvena zvezda

Lyon

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv



3. pot:

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludogorec

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

Nice

4. pot:

Bologna

Celta Vigo

Stuttgart

Panathinaikos

Malmo

Genk

Go Ahead Eagles

Utrecht

Brann Bergen

Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ždrijeb Europske lige održat će se u Monacu s početkom od 13 sati, a cijeli postupak bit će odrađen digitalno. Ipak, zbog napetosti i uzbuđenja za gledatelje, neće se odmah otkriti svi izvučeni parovi.