Komentari 55
Dinamo se izvukao u Malmöu: E, da je odmah bilo malo više hrabrosti... Ali i bod je - dobar!

Piše Iz Malmöa: Hrvoje Tironi,
Dinamo se izvukao u Malmöu: E, da je odmah bilo malo više hrabrosti... Ali i bod je - dobar!
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

MALMÖ - DINAMO 1-1 Nogometaši Marija Kovačevića su lakoćom kontrolirali posjed lopte, bili dosta bolja momčad, a iz Švedske se kući vraćaju s bodom. I to je na kraju dobar učinak...

Dinamo je u trećem kolu ligaške faze Europske lige remizirao (1-1) kod Malmöa. Bio je to prvi remi "modrih" na europskoj sceni ove sezone, a opći je dojam kako su Zagrepčani igrali protiv dosta slabije momčadi. Uz sav respekt domaćinu, Dinamo je ipak puno bolja momčad, ali se "modri" na kraju vesele bodu kojeg su dohvatili u samom finišu.

