Dinamo je na otvaranju HNL-a odigrao dvije solidne utakmice, upisao svih šest bodova. A od igrača koji su zaigrali protiv Rudeša rijetki će dobiti ozbiljne minute u bliskoj budućnosti. Jako rijetki...
JAKO LOŠ DOJAM PLUS+
Dinamo se 'izvukao' u Rudešu: Cordoba je nezainteresiran, pojačanje daleko od forme...
Čitanje članka: 2 min
Dinamo je u subotu gostovao u Rudešu gdje je u "generalnoj probi" kod zagrebačkog drugoligaša izvukao 0-0. Rudešani su bili dosta dojmljivi u tom dvoboju, igrali zanimljiv i atraktivan nogomet, dok su "plavi" ozbiljno podbacili. Pristupom, voljom, željom, htijenjem, angažmanom..., ali i kvalitetom predstave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku