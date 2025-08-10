Obavijesti

Dinamo se 'izvukao' u Rudešu: Cordoba je nezainteresiran, pojačanje daleko od forme...

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Zagrijavanje igrača uoči početka utakmice 32. kola SuperSport HNL-a između Dinama i Rijeke | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je na otvaranju HNL-a odigrao dvije solidne utakmice, upisao svih šest bodova. A od igrača koji su zaigrali protiv Rudeša rijetki će dobiti ozbiljne minute u bliskoj budućnosti. Jako rijetki...

Dinamo je u subotu gostovao u Rudešu gdje je u "generalnoj probi" kod zagrebačkog drugoligaša izvukao 0-0. Rudešani su bili dosta dojmljivi u tom dvoboju, igrali zanimljiv i atraktivan nogomet, dok su "plavi" ozbiljno podbacili. Pristupom, voljom, željom, htijenjem, angažmanom..., ali i kvalitetom predstave.

