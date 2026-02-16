Obavijesti

PROTIVNIK U EL

Dinamo se mora paziti Genka! Igra odlično u gostima, u dobroj je formi i vrijedi duplo više...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 5 min
Foto: GEERT VANDEN WIJNGAERT/REUTERS

Dinamo i Genk u borbu za osminu finala Europske lige kreću na Maksimiru. Belgijanci su uhvatili dobru formu, a u gostima su se pokazali kao neugodan protivnik. Uz to, ima i velikog talenta

Dinamo u četvrtak na Maksimiru dočekuje belgijski Genk (18.45). Prva utakmica bit će jako bitna za "modre", ali im u goste stiže klub koji ove sezone igra jako dobro u gostima. Genk se trenutačno nalazi na sedmom mjestu belgijske lige, ali je u nizu od četiri pobjede u svim natjecanjima.

45
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Od rudarskog kluba do belgijskog vrha

Današnji klub nastao je 1988. godine spajanjem dvaju gradskih rivala iz Genka, grada u rudarskoj regiji Limburg: Waterschei Thora i KFC Winterslaga. Naslijedivši prvoligaški status od Winterslaga, novi klub pod imenom KRC Genk započeo je svoj put u najvišem rangu natjecanja. Prvi značajniji uspjesi stigli su krajem devedesetih, kada je klub osvojio svoj prvi naslov prvaka u sezoni 1998/99., a godinu ranije i prvi od pet Kupova Belgije. Do danas su osvojili naslova (posljednji 2019.) i pet nacionalnih kupova (posljednji 2021.), čime su se etablirali kao jedan od uspješnijih belgijskih klubova modernog doba. Svoje domaće utakmice igraju na Cegeka Areni, stadionu kapaciteta nešto manjeg od 24.000 mjesta, gdje su "štrumpfovi", kako im glasi nadimak, poznati kao težak protivnik na domaćem terenu.

UEFA Europa League - FC Utrecht v KRC Genk
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Dobra forma

Genk je u ligi zaredao tri pobjede. Padali su Dender, Anderlecht i Mechelen, a zadnji poraz bio im je 17. siječnja protiv Zulte Waregem. U Europskoj ligi "štrumpfovi" su završili na visokom devetom mjestu, uz pet pobjeda, jednim remijem i dva poraza. Pobijedili su Rangerse, Bragu, Basel, Utrecht i Malmö. Bez golova odigrali su s Betisom, a poraženi su od Ferencvaroša i Midtjyllanda.

Belgijskog prvoligaša krasi jako dobra igra u gostima. U 18 susreta samo dva puta nije zabio (Antwerpen i Midtjylland), a od tih 18 utakmica čak je 10 pobijedio. Ipak, tamošnji mediji znaju tko je Dinamo te su na velikom oprezu. Napisali su kako je Dinamo "jedan od najtežih protivnika".

- Ne, nisam pogledao nijednu snimku Dinamove utakmice do sada. Mechelen je bio prioritet. Liga i naša europska avantura jednako su nam važne. Sada je sva naša pozornost usmjerena na Zagreb i pokušat ćemo sastaviti pravi plan - rekao je trener Nicky Hayen nakon pobjede protiv Mechelena.

UEFA Europa League - KRC Genk v Basel
Foto: Omar Havana/REUTERS

Najbolji igrači 

Genk u svojim redovima ima igrače koji privlače interes europskih klubova. Među njima se ističe osamnaestogodišnji ofenzivni veznjak/krilo grčkog podrijetla Konstantinos Karetsas, čija je procijenjena vrijednost 28 milijuna eura i koji se smatra jednim od talentiranijih tinejdžera u Europi. Uz njega, pažnju privlače i desni bek Zakaria El Ouahdi, čija je vrijednost procijenjena na 15 milijuna eura, te stoper Matte Smets, procijenjen na 11 milijuna eura. Važan dio momčadi je i kapetan Bryan Heynen. Iako s 29 godina nije u fokusu transfera kao mlađi suigrači, njegova uloga u veznom redu je ključna za igru koju postavlja trener Nicky Hayen. Momčad ima ukupno vrijedi skoro 137 milijuna eura, a Dinamo 58 milijuna.

