Obavijesti

Sport

Komentari 6
SLUŽBENA POTVRDA

Dinamo se oprostio i od Sandra Kulenovića: 'Najbolje za klub i njega je da se ostvari transfer'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo se oprostio i od Sandra Kulenovića: 'Najbolje za klub i njega je da se ostvari transfer'
Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kule će na poseban način ostati upisan u povijest našeg kluba. Zabio je bitne golove, odradio je svaku minutu maksimalno pošteno i bio iznimno bitan igrač. Njegov san bio je igrati u Italiji, rekao je Zvonimir Boban

Admiral

Nakon što se Dinamo oprostio od Roberta Mudražije, sada je rekao zbogom i ratniku kluba, Sandru Kulenoviću. Popularni Kule će karijeru nastaviti u talijanskom Torinu gdje ga čeka Nikola Vlašić. Cijeli posao formalizirat će se kao posudba do kraja sezone s obveznim otkupom na ljeto, pod uvjetom da Torino osigura ostanak u Serie A, što ne bi trebao biti problem.

Pokretanje videa...

Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled 00:21
Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

– Kule će na poseban način ostati upisan u povijest našeg kluba. Zabio je bitne golove, odradio je svaku minutu maksimalno pošteno i bio iznimno bitan igrač. Njegov san bio je igrati u Italiji. Torino je veliki talijanski klub i shvatili smo da je najbolje za Dinamo i za njega da se ovaj transfer ostvari. Torinu i Sandru želimo sve najbolje – istaknuo je predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.

Sandro Kulenović bio je važan kotačić Dinama ovih godina, a prošla sezona bila mu je najbolja u karijeri. U 47 utakmica zabio je 22 gola, od čega 15 u HNL-u te je bio drugi strijelac lige, iza Marka Livaje. Ipak, promjenom trenera i dolaskom Belje te Bakrara, Kulenović nije dobio minutažu koju je htio te odlazi u Italiju. Ukupno je odigrao 127 utakmica u plavom dresu, zabio 43 gola i četiri puta asistirao. Za njegov transfer Dinamo bi trebao dobiti 3,5 milijuna eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
UŽIVO Transferi: Udinese krade Mlačića Interu? Maignan još četiri godine ostaje u Milanu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Udinese krade Mlačića Interu? Maignan još četiri godine ostaje u Milanu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Idemo donijeti tu medalju kući! Evo kad Hrvatska igra za broncu
SATNICA SVIH UTAKMICA

Idemo donijeti tu medalju kući! Evo kad Hrvatska igra za broncu

Rukometni Euro 2026. dolazi u Dansku, Norvešku i Švedsku! Ne propustite uzbuđenje od 15. siječnja do 1. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026