Dinamo se oprostio i od Sandra Kulenovića: 'Najbolje za klub i njega je da se ostvari transfer'

Nakon što se Dinamo oprostio od Roberta Mudražije, sada je rekao zbogom i ratniku kluba, Sandru Kulenoviću. Popularni Kule će karijeru nastaviti u talijanskom Torinu gdje ga čeka Nikola Vlašić. Cijeli posao formalizirat će se kao posudba do kraja sezone s obveznim otkupom na ljeto, pod uvjetom da Torino osigura ostanak u Serie A, što ne bi trebao biti problem.

Pokretanje videa... 00:21 Dominik Livaković dolazi na liječnički pregled | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

– Kule će na poseban način ostati upisan u povijest našeg kluba. Zabio je bitne golove, odradio je svaku minutu maksimalno pošteno i bio iznimno bitan igrač. Njegov san bio je igrati u Italiji. Torino je veliki talijanski klub i shvatili smo da je najbolje za Dinamo i za njega da se ovaj transfer ostvari. Torinu i Sandru želimo sve najbolje – istaknuo je predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.

Sandro Kulenović bio je važan kotačić Dinama ovih godina, a prošla sezona bila mu je najbolja u karijeri. U 47 utakmica zabio je 22 gola, od čega 15 u HNL-u te je bio drugi strijelac lige, iza Marka Livaje. Ipak, promjenom trenera i dolaskom Belje te Bakrara, Kulenović nije dobio minutažu koju je htio te odlazi u Italiju. Ukupno je odigrao 127 utakmica u plavom dresu, zabio 43 gola i četiri puta asistirao. Za njegov transfer Dinamo bi trebao dobiti 3,5 milijuna eura.