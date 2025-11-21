Dinamo se oprostio od još jednog člana zlatne generacije

Dinamo se nedavno oprostio od svoje legende Rudolfa Belina koji je preminuo dan prije svog 83. rođendana, člana generacije koja je 1967. godine pokorila Europu, a nažalost, klub je ostao bez još jednog člana plave obitelji. Damir Petrunić, bivši nogometaš 'modrih', preminuo je u 85. godini života.

Petrunić je bio istaknuti član znamenite Dinamove juniorske generacije s kraja pedesetih i početka šezdesetih godina, momčadi koja je svojim dopadljivim izvedbama predstavljala svojevrsni hit zagrebačkog nogometa, privlačila brojne navijače.

Bio je jedan od najboljih igrača svoje generacije, u mladoj su momčadi tada nastupali i Zlatko Škorić, Rudolf Belin, Slaven Zambata, Zdenko Kobešćak, Mirko Charlie Braun, Zlatko Haraminčić, Berislav Ribić...

Zanimljivo je da su ujesen 1961. godine kao članovi Dinama II zaigrali u istoj fazi natjecanja kao i prva momčad plavih. Mladi maksimirski nogometaši prošli su filter kup natjecanja na republičkoj razini pri čemu su se probili u 1. kolo državnog kupa.

U prvoj je momčadi debitirao u travnju 1961. godine u remiju protiv Veleža u Mostaru, 0-0, istoga dana kad i njegov suigrač iz juniorskog sastava, kasnije proslavljeni vratar Škorić. Momčad su tada vodili znameniti treneri Marton Bukovi i Milan Antolković.

Petrunić je rođen 30. rujna 1941. u Zagrebu, stasao je u maksimirskoj školi kao jedan od najboljih izdanaka svoje generacije. Igrao je na pozicijama isturenog napadača i ofenzivnog veznog, krasili su ga sjajna tehnika i precizan udarac.

Na europskoj je sceni zablistao u Srednjoeuropskom kupu zabivši pogodak u pobjedi protiv Ferencvarosa s 2-0. Sudjelovao je i u pohodu na pokal pobjednika Kupa 1963. godine. Po odlasku iz Dinama nastupao je za Lokomotivu.