Dinamo se oprostio od Nikole. Leko emotivno o kumu: 'Rekao sam mu: Pa ne moraš to igrati'

U Maksimiru je danas održana komemoracija za Nikolu Pokrivača. Velika želja njegove obitelji bila je da se posljednji pozdrav Nikoli održi baš u Dinamovim prostorijama, pa se u loži Maksimir okupilo 80-ak ljudi iz nogometnog svijeta koji su se došli oprostiti od člana obitelji, prijatelja, bivšeg suigrača...

Pokretanje videa... 00:57 Zbogom, Nikola: Na ispraćaj nogometaša stigao vrh HNS-a, legende 'vatrenih' i suigrači | Video: 24sata Video

Nikola je u srijedu pokopan u Svetom Martinu na Muri, na njegov posljednji ispraćaj stigla su brojna imena iz hrvatskog nogometa, od predsjednika HNS-a Marijana Kustića, Slavena Bilića, Roberta Prosinečkog, Nikole Jurčevića, Davora Vugrinca, do njegovih najbližih prijatelja i kumova poput Jerka Leke, Luisa Ibaneza, Ivana Krstanovića...

Komemoracija je započela minutom šutnje, pa kratkim videom posvećenom Nikoli. Prvi je za mikrofon stigao Ivan Kelava, njegov bivši suigrač koji se svima obratio u ime Dinama:

- Danas smo tu kako bismo odali počast jednom od nas. Nikola je bio dio posebne generacije Dinama, prepoznatljiv sa svojim ponosom, osmijehom i dobrotom. U svaku svlačionicu je donosio mir, šalu i riječi podrške. Nikola je bio prepoznatljiv po svojoj borbenosti izvan terena pobijedivši sve bolesti koje su mu stale na put. Imao sam čast dijeliti teren i svlačionicu s njim, bio je pravi suigrač i prijatelj. Nikola je bio oslonac kad nam je svima bilo teško. Volio je Dinamo, ostavio je trag u srcima svih ljudi koji su ga upoznali.

Zagreb: U Dinamovu Fan shopu otvorena knjiga žalosti za Nikolu Pokrivača | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zorislav Srebrić je i u srijedu na sprovodu Pokrivača održao podulji govor, ovoga puta se u ime HNS-a desetominutnim govorom obratio okupljenima u Maksimiru.

- Opraštamo se od jednog članova naše velike obitelji i u ime Hrvatskog nogometnog saveza izražavam najdublju sućut obitelji i svima ostalima, koji su imali zadovoljstvo u svojim redovima imati osobu kao što je bio naš dragi Nikola. Nikad nećemo zaboraviti vrijeme provedeno s njim. Igrao je u velikim klubovima, a na kraju karijere igrao je amaterski nogomet i tako je pokazao koliko je privržen nogometu. Nećemo zaboraviti vrijeme koje je Nikola proveo s nama. On je bio jedan od najzahvalnijih igrača za trenere i izbornike, takvog ga pamtimo. Neka počiva u miru.

Srećko Juričić obratio se u ime NK Rijeka, još jednog kluba u kojem je igrao Nikola.

- Želio bih vas podsjetiti zašto je Nikola ostao u sjećanju svima u NK Rijeci, iako je kod nas proveo manji period nego u nekim drugim klubovima. Svojim je igračkim renomeom dao početnu snagu projektu velikog kluba. Dao je značajan doprinos našem povijesnom prolasku u grupnu fazu Europske lige. Sudjelovao je u prvom osvajanju nogometnog Kupa u eri Damira Miškovića.

Ispred NK Rudeš pričao je sportski direktor kluba Luka Pavković.

- Nikola je s nama proveo godinu dana, ostavio neizbrisiv trag u klubu. Nije bio samo trener, bio je prijatelj. Nikad nećemo zaboraviti njegov osmijeh. Zahvaljujemo mu se na svemu, dragi Nikola, počivaj u miru.

Zagreb: 9.4.1980. ro?en nogometaš Jerko Leko | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zadnji je riječ dobio i Jerko Leko, čijem je sinu Pokrivač bio kum.

- Nisam pripremio govor, na ovako nešto se ne možete pripremiti, govorit ću iz srca. Znali smo se dugo, bili smo jako dobri od njegovog dolaska u Monaco 2008. godine gdje sam ga upoznao, iako sam prije toga čuo lijepe riječi o njemu kao igraču. A onda sam vidio kako je dobra osoba. Godinu i pol smo bili zajedno u klubu, pokušao sam mu biti podrška i oslonac, stvorili smo povezanost koja je prekinuta ovim tragičnim događajem. Barem ovako tjelesno, ali vjerujem da će ona biti nastavljena i do kraja mog života - rekao je Leko, pa nastavio:

- Tješi me što je za sedam dana 12 godina otkada nema ni Ivana Turine, još jednog mog velikog prijatelja, ali i dalje imamo osjećaj kao da je on svaki dan tu. Isto ću osjećati i u vezi Nikole, zato mi ovi trenuci padaju malo lakše. Naš nogometni put se nakon Monaca razdvojio, ali ostali smo povezani jer smo živjeli skupa kroz naša ljetovanja, razgovore na Murteru i u Zagrebu, imali smo puno zajedničkih tema, zbog toga je bio i kum mom djetetu. A to kumstvo se ne može nikad raskinuti.

Leko je bio emotivan.

- Bila nam je želja da zajedno jednog dana zaigramo u Dinamu, to se dogodilo 2011. godine, na to sam jako ponosan. Bili smo dio generacije koja je osvajala trofeje, igrala Ligu prvaka. Prošli smo puno toga zajedno. Kad gledam naše slike koje sam često vrtio ovih dana, na svakoj ima sličan, prepoznatljiv osmijeh, tu vedrinu po kojoj ga pamtimo.

I za kraj.

- Puno sam mu puta rekao: pa ne moraš igrati taj amaterski nogomet, ali imao je želju, tu je upoznao vrijedne ljude, pa mi je drago što su tu s nama ljudi iz Vojnića, Tigra iz Sv. Nedjelje, i Pušće. Pokazao je kakva je veličina radeći s djecom, prenosio ono što je volio. Još jednom izražavam sućut njegovoj obitelji i kćeri koja danas nije s nama, rekla je da ide u tatin stan ide hraniti ribice. Svi smo tu da ju čuvamo - završio je Leko.

Osijek: 1. HNL, 5. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL