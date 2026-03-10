Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKA VIJEST

Dinamo se pohvalio: Do 50.000 članova stigli su nikad ranije

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo se pohvalio: Do 50.000 članova stigli su nikad ranije
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Dinamo ima sve više razloga za zadovoljstvo i na sportskom planu. Momčad je trenutačno vodeća u HNL s deset bodova prednosti ispred Hajduka, a osigurala je i plasman u polufinale Kupa

Admiral

Dinamo se pohvalio na društvenim mrežama novim važnim klupskim dosegućem. Zagrebački klub objavio je kako je premašio brojku od 50.000 članova i prijatelja kluba. U Maksimiru su pritom naglasili da su do te brojke stigli brže nego ikad u povijesti kluba.

"Gotovo četiri mjeseca ranije nego prošle godine", poručili su iz Dinama i dodali da je ovogodišnji rast članstva najbrži otkako klub vodi evidenciju.

Iz kluba su podsjetili i na slogan kampanje za članstvo.

"Ovdje pripadaš” nije samo slogan, jer biti članica ili član Dinama ne znači samo imati iskaznicu, to je znak vjernosti i pripadnosti najvećem hrvatskom klubu. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegova identiteta i tradicije te temelj Dinama koji gradimo zajedno", objavio je klub.

IGRAO U DINAMU I HAJDUKU VIDEO Zaboravljeni bivši 'plavi' pokazao klasu. Sjajnim potezom srušio rivale u derbiju začelja
VIDEO Zaboravljeni bivši 'plavi' pokazao klasu. Sjajnim potezom srušio rivale u derbiju začelja

Iz maksimirskog kluba pozvali su i navijače koji još nisu članovi da se učlane putem službenih stranica te su poručili:

"I ne zaboravi: ako voliš Dinamo - ovdje pripadaš!".

Dinamo pritom ima razloga za zadovoljstvo i na sportskom planu. Momčad je trenutačno vodeća u HNL s deset bodova prednosti ispred Hajduka, a osigurala je i plasman u polufinale Hrvatskog nogometnog kup. Protivnika u borbi za finale "modri" će saznati na ždrijebu koji je zakazan u srijedu u 11 sati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka
DRASTIČNO JE SMRŠAVJELA

FOTO Odvažna Serena Williams (44) pozirala je bez grudnjaka

Serena Williams šokirala fanove na Instagramu! Transformirala je figuru i poslala zagonetne poruke koje su potaknule glasine o povratku tenisu. "Vraća li se Serena?" pitaju se svi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026