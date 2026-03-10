Dinamo se pohvalio: Do 50.000 članova stigli su nikad ranije

Dinamo se pohvalio na društvenim mrežama novim važnim klupskim dosegućem. Zagrebački klub objavio je kako je premašio brojku od 50.000 članova i prijatelja kluba. U Maksimiru su pritom naglasili da su do te brojke stigli brže nego ikad u povijesti kluba.

"Gotovo četiri mjeseca ranije nego prošle godine", poručili su iz Dinama i dodali da je ovogodišnji rast članstva najbrži otkako klub vodi evidenciju.

Iz kluba su podsjetili i na slogan kampanje za članstvo.

"Ovdje pripadaš” nije samo slogan, jer biti članica ili član Dinama ne znači samo imati iskaznicu, to je znak vjernosti i pripadnosti najvećem hrvatskom klubu. Članovi su vlasnici našeg kluba, čuvari njegova identiteta i tradicije te temelj Dinama koji gradimo zajedno", objavio je klub.

Iz maksimirskog kluba pozvali su i navijače koji još nisu članovi da se učlane putem službenih stranica te su poručili:

"I ne zaboravi: ako voliš Dinamo - ovdje pripadaš!".

Dinamo pritom ima razloga za zadovoljstvo i na sportskom planu. Momčad je trenutačno vodeća u HNL s deset bodova prednosti ispred Hajduka, a osigurala je i plasman u polufinale Hrvatskog nogometnog kup. Protivnika u borbi za finale "modri" će saznati na ždrijebu koji je zakazan u srijedu u 11 sati.