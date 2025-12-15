Dinamo se rješava igrača kojeg je Boban nazvao povrijeđenom frajlom, odlazi u drugoligaša?

Španjolski veznjak Gonzalo Villar (27), koji je ljetos stigao na Maksimir kao jedno od najzvučnijih pojačanja, mogao bi napustiti Dinamo već u zimskom prijelaznom roku. Iako ima dugoročni ugovor, nezadovoljstvo minutažom i interes iz domovine mogli bi presuditi njegovom brzom odlasku iz redova hrvatskog prvaka.

Pokretanje videa... 00:45 Slavlje Dinama u Koprivnici | Video: Hrvoje Tironi/24sata

Villar je u Zagreb stigao u lipnju ove godine godine iz španjolske Granade, a "modri" su za njega platili tri milijuna eura. Potpisao je ugovor do ljeta 2029. godine i od njega se očekivalo da preuzme ključnu ulogu u veznom redu. Ipak, stvari se nisu razvijale prema planu.

Unatoč velikim očekivanjima, Villar se nije uspio nametnuti kao standardni prvotimac. U dosadašnjem dijelu sezone upisao je 15 nastupa u svim natjecanjima, no u početnoj postavi našao se tek četiri puta. Prije mjesec dana, nakon poraza od Celte Vigo (3-0), javno je izrazio nezadovoljstvo manjkom minutaže.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ne dobivam baš puno minuta, mislim da zaslužujem puno više. Nije mi lako sjediti na klupi, ali pokušavam ostati skroman, naporno raditi i valjda ću dočekati minute - rekao je on.

Njegova izjava i ponašanje u svlačionici razljutili su sve u klubu, a pogotovo predsjednika Zvonimira Bobana koji ga je "oprao" na "Članskom danu" kada je odgovarao na pitanja navijača.

- Villar? Reagirao je kao povrijeđena frajlica, pi***sto! Odi kod trenera i reci mu! Ja nisam igrao u početku u Milanu. I odem direktno kod Capella, on mi kaže: "Marš van" i drugu utakmicu me stavi u igru. Reakcija Villarova je bila kriva, to ne treba raditi javno i zbog toga je dobio po lampi. Zato nije igrao ni minutu u Puli jer je disciplina bitnija - kazao je predsjednik Dinama.

Našao se u nemilosti trenera Marija Kovačevića koji ga je u posljednjih osam utakmica koristio tek 90 minuta, a od toga je 45 minuta dobio u Kupu protiv drugoligaša Karlovca. Jasno je kako za njega mjesta više nema na Maksimiru.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema pisanju španjolskog Asa, interes za dovođenje Villara pokazao je posrnuli velikan i trenutni drugoligaš, Deportivo La Coruña. Klub s Riazora traži pojačanja u veznom redu kako bi se pokušao vratiti u elitni rang španjolskog nogometa, a Villar se savršeno uklapa u njihovu viziju.

I sam igrač navodno je otvoren za povratak u domovinu. Projekt Deportiva smatra primamljivim, a prilika da ponovno bude ključni igrač momčadi sigurno je nešto što bi ga privuklo. S obzirom na njegov trenutni status u Dinamu, čini se da transfer ne bi bio nemoguća misija, unatoč važećem ugovoru.

Da se ne radi o bilo kakvom igraču, potvrđuje njegova bogata karijera. Prošao je omladinske škole Elchea i Valencije, a nakon sjajnih igara u Elcheu, 2020. godine ostvario je transfer karijere potpisavši za talijanskog velikana Romu.

Za rimski klub odigrao je 64 utakmice, od čega čak 47 u sezoni 2020./21., kada je bio jedan od ključnih igrača pod vodstvom Paula Fonsece. Kasnije je iskustvo skupljao na posudbama u Getafeu i Sampdoriji, da bi se prošle sezone skrasio u Granadi, gdje je odličnim igrama i zaslužio poziv s Maksimira. Vrhunac njegove karijere bio je i debi za seniorsku reprezentaciju Španjolske u prijateljskoj utakmici protiv Litve u lipnju 2021. godine.

Hoće li Dinamo nakon samo šest mjeseci dići ruke od igrača u kojeg je uložio značajan novac ili će mu pokušati pružiti novu priliku, pokazat će dani koji slijede. No, čini se da je španjolska avantura u Zagrebu sve bliže svome kraju.