Dinamo se vratio u finale Kupa: Nova rapsodija u plavom i dvije Zajcove majstorije u Turopolju
GORICA - DINAMO 3-6 Zagrepčani nastavili dominaciju hrvatskim nogometom, u posljednjih devet dvoboja čak osam puta zabili dva ili više golova. Ali Mišića je Strukan mogao ranije poslati u svlačionicu
Dinamo je u finalu Kupa. Najbolja momčad lige, vrlo vjerojatno i novi prvak Hrvatske, "riješio" je Goricu u polufinalu Kupa 6-3. Dva čudesna pogotka zabio je Miha Zajc, a domaću mrežu još su pogađali Mounsef Bakrar, Dion Drena Beljo, Bruno Goda i Fran Topić. Bila je to još jedna dojmljiva partija dinamovaca, barem u napadačkom smislu.