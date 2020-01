'Dinamo spada među klubove s najmanje ozljeda u Ligi prvaka'

Dinamo u dosadašnjem dijelu sezone nije imao velikih problema s ozljedama što je znak kako treneri, ali i liječnička služba u Maksimiru rade odličan posao. Dapače, to su prepoznali i u Uefi koji su u velikom izvješću pohvalili zagrebački klub za kvalitetan rad, te veliku i kvalitetnu brigu o igračima. Time se na pripremama u Rovinju pohvalio i liječnik Dinama dr. Ivica Smodek s kojim je na tom projektu surađivao Karlo Reinholz.

- Svaki sudionik Lige prvaka dobije upit od glavnog liječnika Uefe i Fife želi li sudjelovati u 'Uefa Injury Studyu', studiji koja se radi na svjetskoj razini gdje klubovi za sve igrače koji su prijavljeni za Ligu prvaka moraju bilježiti svaki detalj oko njihovog načina rada. Tu se mora označiti baš svaka minuta svakog treninga, utakmice, mora znati koliko je koji igrač igrao, trebamo znati svaku terapiju, u kojoj minuti koje utakmice se tko ozlijedio, ma baš sve. Da, i kada igrači idu u reprezentaciju, također sve moramo znati - rekao je dr. Smodek, pa nastavio:

- Nama Uefa pošalje posebne upitnike, u njima točno postoje tablice za klupske treninge, tablice za klupske utakmice, pa i tablice za treninge i utakmice reprezentacija. Također, postoje posebni upitnici za ozljede, posebni za bolesti, tu stvarno ima jako puno posla. I mi tu moramo upisati baš sve. Kakva je naša dijagnoza za koju ozljedu, što će igrač raditi u kojem trenutku tijekom oporavka, kada procjenujemo da će se vratiti na teren. Mi to sve ispunimo, pošaljemo Uefi, pa oni nama sve vrate i kažu nam gdje smo mi u odnosu na druge klubove Lige prvaka.

- Proteklih dana smo dobili to izvješće Uefe i tu stojimo baš jako dobro. Kako smo ispali iz Lige prvaka, više nemamo pravo besplatno sudjelovati u toj studiji, a ako želimo nastaviti u tome moramo platiti desetke tisuća eura, no mi radije te novce uložimo u medicinsku opremu. Mi u toj studiji sudjelujemo već godinama, a postoji i jedna zajednička grupa u kojoj se nalaze svi liječnici klubova iz Lige prvaka. I tako svi čujemo i surađujemo. Ja recimo pitam doktora Barcelone kako su oni neku ozljedu sanirali tako brzo, on mene ili bilo koga drugoga pita za drugu vrstu ozljede, svi surađujemo pismenim putem.

I kako prema toj studiji stoji Dinamo?

- Dinamo se po tim tablicama koje smo dobili (izvješće za srpanj, kolovoz i rujan) nalazi pri vrhu, treći smo od svih klubova Lige prvaka po najmanjem broju ozljeda (Training injury rate), a kada bi gledali minutažu treninga i utakmica od svih klubova, naši igrači tu rade najviše. Mi ove sezone nismo imali nijednu ozljedu puknuća križnih ligamenata, toga nismo imali, pa se nalazimo jako visoko. Svaki klub može vidjeti samo kako njegov klub stoji na toj ljestvici, drugi su klubovi zacrnjeni. Evo, znamo da smo treći po najmanjem broju ozljeda, a ne znamo tko je ispred, a tko iza nas - završio je dr. Smodek.

Ovo je izvješće bilo za srpanj, kolovoz i rujan prošle godine, Dinamo je u tom periodu imao tek četiri ozljede (dvije mišićne i dvije ligamentarne), a 'modri' su nogometaši u tom razdoblju imali i daleko najveći broj (7,3 u prosjeku) utakmica mjesečno.