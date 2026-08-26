DINAMO U EUROPSKOJ LIGI Tko ga tamo očekuje, kad i gdje je ždrijeb, kad se igraju utakmice?

Dinamo će drugu sezonu zaredom igrati u Europskoj ligi. Lani je to izborio već završetkom sezone Rijekinim osvajanjem Kupa i dobrim koeficijentom na temelju redistribucije mjesta u eurokupovima, a ove je sezone u natjecanje upao porazom u play-offu za ulazak u Ligu prvaka od norveškog Vikinga ukupnim rezultatom 5-3, odnosno porazom 3-1 u uzvratu u Stavangeru.

Kad i gdje je ždrijeb Europske lige?

Uefa je objedinila ceremonije za ždrijeb Europske i Konferencijske lige, a održat će se u petak od 13 sati u Grimaldi Forumu u Monaku uz prijenos na kanalu Arenasport 1.

Kako funkcionira ždrijeb Europske lige?

Klubovi su raspodijeljeni u četiri jakosne skupine. Svaki će klub izvući po dva suparnika iz svakog od četiri šešira, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima. To će odrediti superračunalo na dodir gumba za svaki klub jer bi konvencionalno izvlačenje kuglica i kombiniranje protivnika potrajalo satima. Točne datume i satnicu odigravanja utakmica Uefa će objaviti do subote, 29. kolovoza.

Nastavak natjecanja izborit će 24 od 36 klubova, pri čemu prvih osam ide izravno u osminu finala, klubovi od 9. do 24. će razigravati za ta mjesta. Kroz play-off Lige prvaka, uz Dinamo, natjecanje su izborili Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, Celtic, Levski Sofija i Lyon, kao i poraženi iz dvoboj Celje - Slovan. Još 12 ulaznica dijeli se u uzvratnim utakmicama play-offa u četvrtak.

Sudionici Europske lige

Nositelji

Bayer Leverkusen

Benfica (nije potvrdila)

Juventus

AC Milan

Lyon

AZ Alkmaar

Olympiacos

Real Sociedad

Marseille

2. jakosna skupina

Ferencvaros (nije potvrdio)

Union Saint Gilloise

Crvena zvezda (nije potvrdila)

Dinamo

Salzburg (nije potvrdio)

Celtic

Sparta Prag

Slovan Bratislava (nije potvrdio)

Rennes

3. jakosna skupina

Anderlecht (nije potvrdio)

Sturm Graz

Lech Poznan (nije potvrdio)

Crystal Palace

Bournemouth

Sunderland

Jagellonia Bialystok (nije potvrdila)

Celta Vigo

Hoffenheim

4. jakosna skupina

Bešiktaš (nije potvrdio)

Torreense

Hapoel Beer Sheva

NEC Nijmegen

St. Truiden (nije potvrdio)

Universitatea Craiova (nije potvrdila)

OFI Crete (nije potvrdio)

Lillestrom (nije potvrdio)

Levski Sofija

Kad se igraju utakmice Europske lige?

1. kolo: 16./17. rujna

2. kolo: 15. listopada

3. kolo: 22. listopada

4. kolo: 5. studenog

5. kolo: 26. studenog

6. kolo: 10. prosinca

7. kolo: 21. siječnja

8. kolo: 28. siječnja, 21 sat

1/16 finala, 1. utakmice: 18. veljače

1/16 finala, uzvrati: 25. veljače

osmina finala, 1. utakmice: 11. ožujka

osmina finala, uzvrati: 18. ožujka

četvrtfinale, 1. utakmice: 8. travnja

četvrtfinale, uzvrati: 15. travnja

polufinale, 1. utakmice: 29. travnja

polufinale, uzvrati: 6. svibnja

finale - Frankfurt: 26. svibnja, 21 sat

Uefine premije u Europskoj ligi

osvajač: 15,14 milijuna eura

finalist: 8,15 milijuna eura

polufinalisti: 4,89 milijuna eura

četvrtfinalisti: 2,91 milijuna eura

osmina finala: 2,04 milijuna eura

šesnaestina finala: 349.000 eura

pobjeda u ligaškoj fazi: 450.000 eura

remi u ligaškoj fazi: 150.000 eura