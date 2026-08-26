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DRUGU SEZONU ZAREDOM

DINAMO U EUROPSKOJ LIGI Tko ga tamo očekuje, kad i gdje je ždrijeb, kad se igraju utakmice?

Piše Josip Tolić,
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DINAMO U EUROPSKOJ LIGI Tko ga tamo očekuje, kad i gdje je ždrijeb, kad se igraju utakmice?
Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
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Dinamo opet u Europskoj ligi: ždrijeb u Monaku, a superračunalo mu može donijeti paklene rivale i velike milijune

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Dinamo će drugu sezonu zaredom igrati u Europskoj ligi. Lani je to izborio već završetkom sezone Rijekinim osvajanjem Kupa i dobrim koeficijentom na temelju redistribucije mjesta u eurokupovima, a ove je sezone u natjecanje upao porazom u play-offu za ulazak u Ligu prvaka od norveškog Vikinga ukupnim rezultatom 5-3, odnosno porazom 3-1 u uzvratu u Stavangeru.

Kad i gdje je ždrijeb Europske lige?

Uefa je objedinila ceremonije za ždrijeb Europske i Konferencijske lige, a održat će se u petak od 13 sati u Grimaldi Forumu u Monaku uz prijenos na kanalu Arenasport 1.

Kako funkcionira ždrijeb Europske lige?

Klubovi su raspodijeljeni u četiri jakosne skupine. Svaki će klub izvući po dva suparnika iz svakog od četiri šešira, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima. To će odrediti superračunalo na dodir gumba za svaki klub jer bi konvencionalno izvlačenje kuglica i kombiniranje protivnika potrajalo satima. Točne datume i satnicu odigravanja utakmica Uefa će objaviti do subote, 29. kolovoza.

Nastavak natjecanja izborit će 24 od 36 klubova, pri čemu prvih osam ide izravno u osminu finala, klubovi od 9. do 24. će razigravati za ta mjesta. Kroz play-off Lige prvaka, uz Dinamo, natjecanje su izborili Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, Celtic, Levski Sofija i Lyon, kao i poraženi iz dvoboj Celje - Slovan. Još 12 ulaznica dijeli se u uzvratnim utakmicama play-offa u četvrtak.

Sudionici Europske lige

Nositelji

Bayer Leverkusen
Benfica (nije potvrdila)
Juventus
AC Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiacos
Real Sociedad
Marseille

2. jakosna skupina

Ferencvaros (nije potvrdio)
Union Saint Gilloise
Crvena zvezda (nije potvrdila)
Dinamo
Salzburg (nije potvrdio)
Celtic
Sparta Prag
Slovan Bratislava (nije potvrdio)
Rennes

3. jakosna skupina

Anderlecht (nije potvrdio)
Sturm Graz
Lech Poznan (nije potvrdio)
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Jagellonia Bialystok (nije potvrdila)
Celta Vigo
Hoffenheim

4. jakosna skupina

Bešiktaš (nije potvrdio)
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
St. Truiden (nije potvrdio)
Universitatea Craiova (nije potvrdila)
OFI Crete (nije potvrdio)
Lillestrom (nije potvrdio)
Levski Sofija

Kad se igraju utakmice Europske lige?

1. kolo: 16./17. rujna
2. kolo: 15. listopada
3. kolo: 22. listopada
4. kolo: 5. studenog
5. kolo: 26. studenog
6. kolo: 10. prosinca
7. kolo: 21. siječnja
8. kolo: 28. siječnja, 21 sat
1/16 finala, 1. utakmice: 18. veljače
1/16 finala, uzvrati: 25. veljače
osmina finala, 1. utakmice: 11. ožujka
osmina finala, uzvrati: 18. ožujka
četvrtfinale, 1. utakmice: 8. travnja
četvrtfinale, uzvrati: 15. travnja
polufinale, 1. utakmice: 29. travnja
polufinale, uzvrati: 6. svibnja
finale - Frankfurt: 26. svibnja, 21 sat

Uefine premije u Europskoj ligi

osvajač: 15,14 milijuna eura
finalist: 8,15 milijuna eura
polufinalisti: 4,89 milijuna eura
četvrtfinalisti: 2,91 milijuna eura
osmina finala: 2,04 milijuna eura
šesnaestina finala: 349.000 eura
pobjeda u ligaškoj fazi: 450.000 eura
remi u ligaškoj fazi: 150.000 eura

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