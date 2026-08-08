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DINAMO U FINALU 'Modri' dali četiri komada Portugalcima, branit će titulu na Ramljaku!

Piše Jakov Drobnjak,
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DINAMO U FINALU 'Modri' dali četiri komada Portugalcima, branit će titulu na Ramljaku!
Foto: GNK Dinamo
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Dinamo razbio Benficu 4-1 i osigurao finale Ramljaka. Iako su "modri" gubili, brzo je uslijedio preokret za pokušaj obrane naslova. Igrat će protiv nizozemskog Ajaxa

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Dinamo je u finalu Memorijalnog turnira Mladen Ramljak. "Modri" su u trećem nastupu u skupini uvjerljivo svladali Benficu 4-1 i tako napravili ogroman korak prema još jednom finalu i trebat će čudo da tamo ne budu. Juventus mora dobiti Club Brugge s deset razlike da bi skočio na prvo mjesto.

Iako su Zagrepčani protiv Benfice prvi primili gol, nisu dugo bili u rezultatskom zaostatku. Portugalci su poveli u 21. minuti, no samo pet minuta kasnije na semaforu je bilo 1-1. Za izjednačenje je pogodio Jona Benković, a preokret je dovršio Roko Ban, koji je u 27. minuti zabio svoj već četvrti gol na turniru.

Dinamo je prednost dodatno povećao u završnici utakmice. Benković je u 74. minuti ponovno bio strijelac i svojim drugim golom povisio na 3-1, dok je konačan rezultat u posljednjim trenucima dvoboja postavio Niko Zeljković.

Put prema finalu nije počeo idealno. Dinamo je u prvom kolu izgubio od Juventusa 3-2, ali nakon toga uslijedio je potpuni preokret. Dvije uzastopne pobjede vratile su hrvatskog predstavnika u borbu za vrh, dok je Juventus dodatno zakomplicirao vlastitu situaciju te je u drugom kolu teško stradao protiv Benfice (5-0)

Takav rasplet otvorio je Dinamu vrata finala. Modri sada imaju šest bodova, a nakon trećeg kola praktički su nedostižni za konkurenciju. Jedini scenarij koji ih može izbaciti iz finala jest uvjerljiva pobjeda Juventusa protiv Club Bruggea od najmanje deset razlike.

U finalu ih čeka Ajax, pobjednik skupine B. Nizozemci su do prvog mjesta stigli sa sedam bodova, dok je Hajduk završio drugi s pet bodova. Splićani će tako u utakmici za treće mjesto igrati protiv momčadi koja završi na drugom mjestu skupine A, odnosno Benfice ili Juventusa.

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