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MUNDO DEPORTIVO TVRDI

Dinamo u lovu na Meksikanca, a Barcelona drži Livakovića u neizvjesnosti: 'Nije odgovorila'

Piše HINA,
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Dinamo u lovu na Meksikanca, a Barcelona drži Livakovića u neizvjesnosti: 'Nije odgovorila'
Foto: Alen Szabo/GNK Dinamo
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Livaković je ponuđen Barceloni, ali Katalonci šute, dok Dinamo paralelno lovi vratara i pregovara oko Rengela

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Hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković (31) ponuđen je Barceloni, ali španjolski prvak nije odgovorio na tu ponudu, izvijestile su novine Mundo Deportivo sa sjedištem u Barceloni.

Prema pisanju konkurentskog lista Sport, a poslije objava u hrvatskim medijima, Barcelona je poslala ponudu Fenerbahçeu o transferu vrijednom tri milijuna eura uz bonuse, uz ideju da Livaković jednu sezonu provede na posudbi u zagrebačkom Dinamu. Barcelona bi zatim dovela Livakovića na svoju klupu kada ugovor istekne rezervnom vrataru Wojciechu Szczęsnyju (36).

Međutim, prema pisanju Mundo Deportiva, Barcelona je ta koja je dobila takvu ponudu te nije odgovorila na nju, pa zasad nema pregovora oko dolaska hrvatskog vratara. Livaković ima ugovor s Fenerbahçeom do 2028. godine.

Barcelona, čiji je prvi vratar Joan Garcia (25), nije se oglasila javno o tim napisima. Mundo Deportivo tvrdi da klub za sljedeću sezonu razmatra španjolskog vratara Álexa Remira (31) kojem ugovor s Real Sociedadom istječe idućeg ljeta. Sportski direktor Deco rekao je u srijedu katalonskoj televiziji da radi na dovođenju "devetke" nakon što su otišli napadači Ferran Torres i Robert Lewandowski.

Foto: Fabrizio Romano/X

Dinamo, koji se nada ulasku u Ligu prvaka nakon odigranih 2-2 s norveškim Vikingom u prvoj utakmici doigravanja, sezonu je počeo s Ivanom Filipovićem (31) na vratima. U posljednjoj europskoj utakmici ga je zbog prethodno dobivenog crvenog kartona zamijenio Ivanom Nevistićem (28). Klupski dužnosnici su prethodnih tjedana govorili da se nadaju povratku Livakovića koji je od siječnja do lipnja bio ondje na posudbi iz Fenerbahçea.

Meksički mediji pišu, pak, da je hrvatski prvak kontaktirao klub Chivas oko meksičkog reprezentativnog vratara Raula Rengela (26). Njemu ugovor istječe za dvije godine, a cijena iznosi oko osam milijuna eura, podatak je specijalizirane stranice Transfermarkt.

"Interes hrvatskog kluba pojavio se nakon Rangelovih nastupa za Meksiko na Svjetskom prvenstvu na kojem je bio prvi vratar reprezentacije", piše portal El Horizonte i podsjeća da je zagrebački klub u potrazi za vratarom.

Meksiko, jedan od domaćina Svjetskog prvenstva, ispao je u osmini finala rezultatom 2-3 od Engleske. Dinamo nije odgovorio na upit Hine do objave ove vijesti.

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