Dinamo u Vinkovcima: Ćorić je u prvih 11, plavi s 2 napadača

NAJAVA

Od 17 sati Cibalia dočekuje Dinamo, dva sata kasnije Hajduk gostuje u Zaprešiću. Te dvije utakmice mogle bi usmjeriti prvenstvo i 'modre' približiti tituli. Nakon jučerašnje senzacionalne pobjede Rudeša protiv Rijeke. Dinamo se riješio jednog pratitelja, ostao je Hajduk koji zaostaje osam bodova. No ako Dinamo pobijedi, a Hajduk odigra remi ili izgubi, teško će do kraja stići plave. No neće Dinamu biti lako. Cibalia je nakon Rudešove pobjede pala na zadnje mjesto i bodovi joj trebaju više nego ikad.