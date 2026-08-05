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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
LAKŠE SE DIŠE... PLUS+

Dinamo već ispunio očekivanja: Maksimirska blagajna je puna, dva tjedna priprema za - Viking!

Piše Hrvoje Tironi,

Zagrepčani će si plasmanom u playoff fazu Lige prvaka osigurati 12-15 milijuna eura, sasvim dovoljno novaca za pohod na Dominika Livakovića. Više ni pregovori s Fenerbahčeom ne smiju biti problem...

U Maksimiru konačno vlada potpuno zadovoljstvo. Dinamo je u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka svladao Kauno Žalgiris s 5-0, napravio veliki korak prema playoff fazi elitnog natjecanja. Zagrepčani su i prije ovoga dvoboj bili veliki favoriti, ali to je trebalo i potvrditi na terenu. Nogometaši Marija Kovačevića odigrali su dojmljivu utakmicu protiv litavskog prvaka, Sopićeve trupe ostavili bez "ispaljenog metka", praktički osigurali (barem) Europsku ligu. I time ispunili one kratkoročne ciljeve za ovu sezonu. U Maksimiru već godinama vrte istu mantru, Europska liga je realnost, na Ligu prvaka se uvijek gleda kao - bonus.

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