Dinamo već zaradio 12,4 mil. €, prodajama Brekala i Brozovića mogu čak i do 23 milijuna eura?

Josip Brekalo na korak je do odlaska u Napoli, piše se o transferu vrijednom 23 mil. eura, a 'modri' tu čekaju na svojih 20%. Marcelo Brozović ima izlaznu klauzulu od 60 mil. eura, a Dinamovih je 10%...

<p>Dinamo je još jednim velikim transferom napunio klupsku blagajnu, <strong>Nikola Moro</strong> postao je novi igrač ruskog prvoligaša <strong>Dinama Moskve</strong>. Kapetan hrvatske U-21 reprezentacije za 'modre' je igrao pet sezona, skupio 115 službenih nastupa, 10 golova i sedam trofeja. Nikola Moro s Dinamom pamti pet naslova prvaka, dva Kupa i jedan Superkup. A sada odlazi u Moskvu gdje od njega, s razlogom, imaju velika očekivanja.</p><p>Hrvatski prvak tako je marljivo nastavljao 'skupljati novac' kako bi klub i dalje mogao normalno funkcionirati, ali i kako bi Dinamo što prije prevladao ovu korona-krizu. Zagrepčani su ovoga ljeta već inkasirali 12,4 milijuna eura, a u svlačionici ostavili najskuplje eksponate kao što su Bruno <strong>Petković</strong>, Dominik <strong>Livaković</strong>, Mislav <strong>Oršić</strong> ili - Joško <strong>Gvardiol</strong>. </p><p> </p><p>Naravno, najveći dio tog kolača svakako je prodaja Nikole More na kojem su 'modri' tržili 8,5 milijuna eura, uz 20% od sljedećeg transfera. Dodatna 2,5 milijuna u Maksimir će kapnuti od transfera Adriana <strong>Šempera </strong>(Chievo, 1,5 mil. eura) i Roka <strong>Baturine </strong>(Ferencvaros, 1 mil. eura), a u Dinamu se vesele i nekim ranije odrađenim poslovima na kojima će tek sada 'pobrati vrhnje'. Jedan takav već se dogodio, Napoli je za 14 milijuna eura od Verone otkupio Amira <strong>Rrahmanija</strong>, a 'modri' će tu dobiti svojih 10%, točnije 1,4 milijuna eura. Lijepo, zar ne?</p><p>No, ovo bi ljeto moglo za zagrebački klub biti prilično učinkovito, čelnici kluba i dalje gledaju što će se na nogometnom tržištu događati s Josipom <strong>Brekalom </strong>i Marcelom <strong>Brozovićem</strong>. Mladi krilni napadač <strong>Wolfsburga</strong> na pragu je odlaska u Napoli, priča se o transferu vrijednom 23 milijuna eura, a Dinamo tu strpljivo čeka na svojih 20%. Ili još 4,6 milijuna eura. A time bi Dinamo ovoga ljeta zaradio već 17 milijuna eura. </p><p> </p><p>Ipak, ni to možda neće biti sve, u Dinamu svakodnevno gledaju i situaciji oko Marcela <strong>Brozovića</strong>. Hrvatski reprezentativac u Interu ima izlaznu klauzulu od 60 milijuna eura, a svjetski ga mediji sve češće vežu uz <strong>Bayern</strong>, <strong>Liverpool</strong>, pa i druge svjetske velikane. Podsjetimo, Dinamo prema važećem ugovor s Interom ima pravo na 10% od prodaje Marcela Brozovića, a ode li on doista za 60 milijuna eura, u Maksimir bi stiglo novih 6 milijuna eura. </p><p>A time bi i konačna zarada hrvatskog prvaka bila 23 milijuna eura. No, čak ni to nije sve, u Maksimiru i dalje očekuju rate od ranijih prodaja Filipa <strong>Benkovića </strong>u Leicester i Ivana <strong>Šunjića </strong>u Birmingham, Englezi za te igrače još nisu isplatili sav novac. </p><h2>Najveći izlazni transferi Dinama</h2><p>1. Marko Pjaca (Juventus)</p><p>- 23 mil. eura<br/> - sezona 2016/17.</p><p>2. Luka Modrić (Tottenham)<br/> - 21 mil. eura<br/> - sezona 2008/09.</p><p>3. Dani Olmo (Leipzig)<br/> - 19 mil. eura<br/> - sezona 2019/20.</p><p>4. Filip Benković (Leicester)<br/> - 14,5 mil. eura<br/> - sezona 2018/19.</p><p>5. Marko Rog (Napoli)<br/> - 13,5 mil. eura<br/> - sezona 2017/18.</p><p>6. Eduardo da Silva (Arsenal)<br/> - 13,5 mil. eura<br/> - sezona 2007/08.</p><p>7. Vedran Ćorluka (Man. City)<br/> - 13 mil. eura<br/> - sezona 2007/08.</p><p>8. Mateo Kovačić (Inter)<br/> - 11 mil. eura<br/> - sezona 2012/13.</p><p>9. Dario Šimić (Inter) <br/> - 11 mil. eura<br/> - sezona 1998/99.</p><p>10. Josip Brekalo (Wolfsburg)<br/> - 10 mil. eura<br/> - sezona 2016/17.</p><p>11. Nikola Moro (Dinamo Moskva)<br/> - 8,5 mil. eura<br/> - sezona 2020/21.</p><p>12. Igor Bišćan (Liverpool)<br/> - 8,25 mil. eura<br/> - sezona 2000/01.</p><p>13. Ivan Šunjić (Birmingham)<br/> - 8 mil. eura<br/> - sezona 2019/20.</p><p>14. Dejan Lovren (Lyon)<br/> - 8 mil. eura <br/> - sezona 2009/10.</p><p>15. Boško Balaban (Aston Villa)<br/> - 7,8 mil. eura<br/> - sezona 2001/02. </p><p><br/> </p>