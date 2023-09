Dinamo vraća poznato ime na Maksimir: Potpisuje Halilović!

Dinamo je ovog ljeta doveo šest novih igrača, Kaneko i Bernauer poznati su kao grijači klupe spremni za zimu, Stojkoviću i Kačavendi, prijeti duži izostanak zbog ozljede, a ni Mihajličenko se zasad nije pokazao kao pun pogodak. Uz to je klub ostao bez Luke Ivanušeca, Dominika Livakovića i Josipa Šutala.

Zaključak je kako su čelnici u potpunosti podbacili i oslabili Dinamo u prijelaznom roku. Svjesni su i oni toga pa pod svaku cijenu žele treneru Sergeju Jakiroviću osigurati nova pojačanja u posljednjim danima prijelaznog roka. Prije nekoliko dana predstavljen je igrač Bayerna Gabriel Vidović, a tijekom dana bi na Maksimiru trebalo osvanuti novo pojačanje.

Kako doznajemo, hrvatski prvak je sve dogovorio s hrvatskim nogometašem Tiborom Halilovićem!

Ovaj veznjak je prije dvije godine za 1,5 milijuna eura otišao iz Rijeke u nizozemski Heerenvena. Cvijetale su mu ruže, postao je kapetan, navijači su ga cijenili, no pao je u drugi plan dolaskom novog trenera. Minute je dobivao na kapaljku u drugom dijelu prošle sezone, ista praksa se nastavila i u novoj sezoni pa je odlučio promijeniti sredinu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je pokazao želju, on se htio vratiti doma i sve je vrlo brzo bilo dogovoreno. Na Transfermarktu vrijedi 800 tisuća eura, ugovor mu je istjecao sljedećeg ljeta, ali odšteta nije poznata. Heerenven ionako nije ozbiljno računao na njega, a on je htio otići pod svaku cijenu pa je cijeli transfer realiziran na obostrano zadovoljstvo.

Halilović je karijeru započeo upravo u Dinamovoj školi. Nastupao je za drugu momčad pa je potom 2016. preselio u Lokomotivu. Nije se dugo zadržao, godinu dana kasnije otišao je u Wislu Krakow gdje je revitalizirao svoju karijeru i pokazao kvalitetu. Svoju igru je na novu razinu doveo prije četiri godine kada je pojačao Rijeku i postao jedan od najboljih igrača. Sjajnim predstavama zaradio je transfer u Nizozemsku, a sada se vraća doma, tamo gdje je sve počelo.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iskusni Tibor igra na poziciji centralnog veznjaka pa će tako Sergeju Jakiroviću donijeti potrebnu širinu na toj poziciji. No, čini se kako to neće biti sve od Dinamove uprave za ovaj prijelazni rok koji traje do 8. rujna. Jakirović je najavio dolazak trojice do četvorice novih imena, a navijači se nadaju da će među njima biti i kvalitetan krilni igrač koji će momčadi donijeti dimenziju više.